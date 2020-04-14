Online: fotógrafos fazem ensaios e dão dicas de fotografia virtualmente

O fotógrafo cria o conceito do ensaio juntamente com quem será fotografado. Crédito: Andrew Gabriel

A recomendação é ficar em casa e este momento tem sido desafiador para diversas profissões.A ordem é reinventar, criar, usar e abusar da tecnologia para desenvolver novas formas de exercer diferentes ofícios. E é nesse contexto que os fotógrafos descobriram na chamada de vídeo um novo jeito de fazer fotos lindíssimas e manter a produção de seus conteúdos em dia.

Andrew Gabriel trabalha com fotografia há seis anos e tem feito ensaios por chamada de vídeo, o fotógrafo cria o conceito do ensaio juntamente com quem será fotografado e dirige a pessoa como em um ensaio presencial. Tudo é feito à distância, nós definimos os detalhes antes e eu conto com a ajuda da modelo ou cliente para criar uma base estável para o celular e seguir aos comandos. Eu vou direcionando as poses, ângulos e em seguida, tiro o print, recorto meu rosto e edito, como as fotos de um ensaio externo mesmo, diz.

Além das fotos, Andrew tem feito posts de incentivo. Crédito: Andrew Gabriel

"As pessoas têm gostado dessa nova era em que não devemos desanimar, e sim continuar criando nesse tempo" Andrew Gabriel - Fotógrafo

Além disso, Andrew também tem apostado em postagens que promovam uma interação maior com o público, uma espécie de aproximação a partir do compartilhamento de ideias e experiências. As pessoas têm gostado dessa nova era em que não devemos desanimar, e sim continuar criando nesse tempo. Também tenho feito diversos posts de incentivo e compartilhado ideias, conta o fotógrafo.

Segundo o profissional, a ideia surgiu através de uma campanha no Instagram e a receptividade do público tem sido bastante positiva. Recebi comentários de perfis que eu admiro muito, foi muito importante pra mim ter meu trabalho reconhecido em uma situação que eu também não esperava., complementa.

Reinvenção e criatividade

Almir Vargas fotografa há oito anos e atua no ramo da Moda desde 2015, ele conta que, a princípio, ficou apreensivo sobre como faria pra trabalhar e criar conteúdos durante o isolamento e, por isso, pesquisou formas de fazer seu trabalho acontecer nesse período. Estou tentando trabalhar com outros meios dentro da fotografia, outras formas de conseguir uma imagem legal, com informação de moda - que é com que o que eu trabalho- e que conte uma história, explica.

Não sabia muito bem o que esperar nos primeiros ensaios, porque é uma experiência nova pra mim. Mas estou vendo que as pessoas estão se interessando muito pela ideia, comprando a ideia junto comigo, compartilhando e o mais legal, querendo participar dos ensaios, explica o fotógrafo que também tem feito os ensaios através de chamadas de vídeo e recebido propostas de várias marcas e agências.

"Esse é o momento de pensar e não limitar a sua criatividade para apenas o que você utiliza normalmente." Almir Vargas - Fotógrafo

O momento também tem provocado descobertas e dando um empurrãozinho para a criatividade destes profissionais. Esse é o momento de pensar e não limitar a sua criatividade para apenas o que você utiliza normalmente. Estou descobrindo mais um meio de fotografar que tem me interessado bastante, estou com ensaios marcados com pessoas de fora do Espírito Santo e fora do Brasil que estão gostando muito dos resultados e isso me deixa muito animado e feliz nesse momento, diz Almir, que pretende adotar o novo método, mesmo depois do isolamento.

Feeds atualizados

O fotógrafo Eber Rodrigues atua na área de fotografia corporativa e empresarial e também precisou se reinventar durante essa quarentena. Eber também aderiu à fotografia online após dar um help para salvar o feed de uma de suas clientes. A ideia surgiu em uma conversa com uma cliente advogada, que articula muito nas redes sociais e precisava de fotos novas. Foi um sucesso e agora várias pessoas estão me procurando para a fotografia online, conta.

"Tenho feito os ensaios com o custo muito baixo para ajudar também as pessoas que estão em casa e que querem ter fotos novas para atualizar as redes sociais" Eber Rodrigues - Fotógrafo

Para ele, o trabalho tem tido uma boa receptividade do público por diversos aspectos: tanto pelo trabalho artístico em si, quanto pelo posicionamento de que é importante permanecer em casa. Em época de isolamento social, o ensaio feito online tem sido a nova sensação do mercado. E quero cada vez mais reforçar a ideia, tenho feito os ensaios com o custo muito baixo para ajudar também as pessoas que estão em casa e que querem ter fotos novas para atualizar as redes sociais, complementa Eber.