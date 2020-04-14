Online: fotógrafos fazem ensaios e dão dicas de fotografia virtualmente

A recomendação é ficar em casa e este momento tem sido desafiador para diversas profissões.A ordem é reinventar, criar, usar e abusar da tecnologia para desenvolver novas formas de exercer diferentes ofícios. E é nesse contexto que os fotógrafos descobriram na chamada de vídeo um novo jeito de fazer fotos lindíssimas e manter a produção de seus conteúdos em dia.
Andrew Gabriel trabalha com fotografia há seis anos e tem feito ensaios por chamada de vídeo, o fotógrafo cria o conceito do ensaio juntamente com quem será fotografado e dirige a pessoa como em um ensaio presencial. Tudo é feito à distância, nós definimos os detalhes antes e eu conto com a ajuda da modelo ou cliente para criar uma base estável para o celular e seguir aos comandos. Eu vou direcionando as poses, ângulos e em seguida, tiro o print, recorto meu rosto e edito, como as fotos de um ensaio externo mesmo, diz.
"As pessoas têm gostado dessa nova era em que não devemos desanimar, e sim continuar criando nesse tempo"
Além disso, Andrew também tem apostado em postagens que promovam uma interação maior com o público, uma espécie de aproximação a partir do compartilhamento de ideias e experiências. As pessoas têm gostado dessa nova era em que não devemos desanimar, e sim continuar criando nesse tempo. Também tenho feito diversos posts de incentivo e compartilhado ideias, conta o fotógrafo.
Segundo o profissional, a ideia surgiu através de uma campanha no Instagram e a receptividade do público tem sido bastante positiva. Recebi comentários de perfis que eu admiro muito, foi muito importante pra mim ter meu trabalho reconhecido em uma situação que eu também não esperava., complementa.
Reinvenção e criatividade
Almir Vargas fotografa há oito anos e atua no ramo da Moda desde 2015, ele conta que, a princípio, ficou apreensivo sobre como faria pra trabalhar e criar conteúdos durante o isolamento e, por isso, pesquisou formas de fazer seu trabalho acontecer nesse período. Estou tentando trabalhar com outros meios dentro da fotografia, outras formas de conseguir uma imagem legal, com informação de moda - que é com que o que eu trabalho- e que conte uma história, explica.
Não sabia muito bem o que esperar nos primeiros ensaios, porque é uma experiência nova pra mim. Mas estou vendo que as pessoas estão se interessando muito pela ideia, comprando a ideia junto comigo, compartilhando e o mais legal, querendo participar dos ensaios, explica o fotógrafo que também tem feito os ensaios através de chamadas de vídeo e recebido propostas de várias marcas e agências.
"Esse é o momento de pensar e não limitar a sua criatividade para apenas o que você utiliza normalmente."
O momento também tem provocado descobertas e dando um empurrãozinho para a criatividade destes profissionais. Esse é o momento de pensar e não limitar a sua criatividade para apenas o que você utiliza normalmente. Estou descobrindo mais um meio de fotografar que tem me interessado bastante, estou com ensaios marcados com pessoas de fora do Espírito Santo e fora do Brasil que estão gostando muito dos resultados e isso me deixa muito animado e feliz nesse momento, diz Almir, que pretende adotar o novo método, mesmo depois do isolamento.
Feeds atualizados
O fotógrafo Eber Rodrigues atua na área de fotografia corporativa e empresarial e também precisou se reinventar durante essa quarentena. Eber também aderiu à fotografia online após dar um help para salvar o feed de uma de suas clientes. A ideia surgiu em uma conversa com uma cliente advogada, que articula muito nas redes sociais e precisava de fotos novas. Foi um sucesso e agora várias pessoas estão me procurando para a fotografia online, conta.
"Tenho feito os ensaios com o custo muito baixo para ajudar também as pessoas que estão em casa e que querem ter fotos novas para atualizar as redes sociais"
Para ele, o trabalho tem tido uma boa receptividade do público por diversos aspectos: tanto pelo trabalho artístico em si, quanto pelo posicionamento de que é importante permanecer em casa. Em época de isolamento social, o ensaio feito online tem sido a nova sensação do mercado. E quero cada vez mais reforçar a ideia, tenho feito os ensaios com o custo muito baixo para ajudar também as pessoas que estão em casa e que querem ter fotos novas para atualizar as redes sociais, complementa Eber.