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Taxa elevada

Grande Vitória já tem 83,3% dos leitos de UTI para Covid-19 ocupados

O índice é sinal de alerta para o governo adotar novas medidas de enfrentamento ao coronavírus no Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2020 às 18:23

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 18:23

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, concentra a maioria dos leitos de UTI na região metropolitana Crédito: Reprodução/TV
Grande Vitória já tem 83,3% dos leitos de UTI para Covid-19 ocupados
A Grande Vitória já registra 83,33% de utilização dos leitos de UTI para atendimento a pacientes com o novo coronavírus (Covid-19). Das 156 vagas, em 130 há pessoas internadas por apresentarem um quadro clínico mais agravado da doença. O índice acende um sinal de alerta no governo do Estado, uma vez que a taxa de ocupação é um indicador para adoção de novas medidas de enfrentamento à pandemia no Espírito Santo. 
A taxa de ocupação de leitos, agora, é apresentada de maneira descentralizada no Painel Covid-19 do governo. O indicador é desta quarta-feira (29), e a região Metropolitana é a que apresenta o maior índice, seguida da Sul, com 37,5%, e da Norte, com 22,22%. A Central é a que tem menor demanda até o momento, com 8,33% dos leitos de UTI ocupados. 
Dos internados atualmente, 144 estão em leitos de UTI e 85 em enfermarias. São 88 pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), 122 confirmados para a Covid-19, 10 com testes inconclusivos e 17 já descartados. 

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De acordo com informações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa),os pacientes em investigação por SRAG ficam em leitos de UTI de isolamento e, caso haja confirmação da Covid-19, são levados para unidades de UTI exclusivas para as pessoas com a doença.
Caso sejam descartados no teste PCR, são removidos para outros hospitais. Caso o exame seja negativo, mas o paciente apresente clínica sugestiva de Covid-19, ele é definido como inconclusivo, podendo ser submetido a novas avaliações clínicas, laboratoriais e de imagem.

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