Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, concentra a maioria dos leitos de UTI na região metropolitana Crédito: Reprodução/TV

Your browser does not support the audio element. Grande Vitória já tem 83,3% dos leitos de UTI para Covid-19 ocupados

A taxa de ocupação de leitos, agora, é apresentada de maneira descentralizada no Painel Covid-19 do governo. O indicador é desta quarta-feira (29), e a região Metropolitana é a que apresenta o maior índice, seguida da Sul, com 37,5%, e da Norte, com 22,22%. A Central é a que tem menor demanda até o momento, com 8,33% dos leitos de UTI ocupados.

Dos internados atualmente, 144 estão em leitos de UTI e 85 em enfermarias. São 88 pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), 122 confirmados para a Covid-19, 10 com testes inconclusivos e 17 já descartados.

De acordo com informações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa),os pacientes em investigação por SRAG ficam em leitos de UTI de isolamento e, caso haja confirmação da Covid-19, são levados para unidades de UTI exclusivas para as pessoas com a doença.