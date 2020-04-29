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Briga judicial

Coronavírus: acordo na Justiça permite a entrega de 30 respiradores

Empresa Magnamed Tecnologia Médica Ltda, que estava se recusando a entregar os respiradores comprados pelo ES, fechou acordo e  30 equipamentos vão ser entregues ao Hospital Jayme Santos Neves nesta quinta-feira (30)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2020 às 17:56

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 17:56

Serra - ES - Hospital Jayme Santos Neves
Hospital Jayme Santos Neve, na Serra, vem recebendo pacientes com Covid-19 Crédito: Vitor Jubini
Em um acordo judicial, pactuado na tarde desta quarta-feira (29), a Magnamed Tecnologia Médica Ltda concordou em entregar para o Hospital Jayme Santos Neves 30 respiradores, o que será feito nesta quinta-feira (30). O envio da segunda remessa dos equipamentos foi agendada para chegar ao Espírito Santo no dia 19 de maio. Com isso, o hospital conseguirá aumentar sua capacidade no combate ao novo coronavírus (Covid-19).
Pela decisão da Justiça Federal, ficam suspensas as multas que seriam aplicadas à  empresa por não cumprir a decisão anterior de entrega dos equipamentos.
De acordo com Jasson Hibner Amaral, subprocurador geral para assuntos jurídicos da Procuradoria Geral do Estado (PGE), o acordo foi fechado após uma consulta à Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmar que a proposta atenderia ao Estado. Pelo acordo ela se comprometeu a entregar  30 respiradores nesta quinta-feira (30) e outros 29 até o dia 19 de maio. O que foi aceito, relatou.
Um caminhão já partiu do Estado, logo após a audiência, seguindo para São Paulo, para buscar os equipamentos, segundo Amaral.
Ele adiantou que o acordo foi viabilizado após manifestação feita pelo Estado e pela Associação Evangélica Beneficente do Espírito Santo (Aebes) - Organização Social (OS) que administra o hospital à Justiça Federal. Nela foi solicitado a busca e apreensão dos equipamentos, a abertura de inquérito na Polícia Federal para apuração de crime por expor a vida dos pacientes a perigo e que os sócios da empresa respondam por desobediência à ordem judicial.
Procurado pela reportagem, o advogado da Associação Evangélica Beneficente do Espírito Santo (Aebes) - Organização Social (OS) que administra o hospital, Renan Sales, informou que o hospital decidiu aceitar a proposta por avaliar que ela beneficia o interesse público e a saúde dos capixabas.
Ele pontuou ainda que a decisão do juiz Fernando Cesar Baptista de Mattos, de marcar a audiência foi sábia. Foi uma decisão acertada e sábia por garantir uma rápida resolutividade. Ele encontrou um ponto de convergência que permitiu atender o interesse público, disse.

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BRIGA NA JUSTIÇA

A unidade hospitalar comprou 59 respiradores, mas a empresa chegou a informar à Justiça que não entregaria os equipamentos por ter fechado um contrato com a União, a quem cederia sua produção de 180 dias. O Ministério da saúde comprou da mesma empresa um total de 6.500 respiradores.
A atitude era um descumprimento de decisão judicial. No dia 25 de março, a 4ª Vara Federal Civel de Vitória determinou que a União entregue os 59 respiradores comprados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) ao custo de R$ 3,39 milhões, para o tratamento de pacientes com o novo coronavírus (Covid-19). O pedido havia sido feito pela Associação Evangélica Beneficente do Espírito Santo (Aebes) - Organização Social (OS) que administra o hospital.
Na decisão do dia 25 de março, o juiz federal Fernando Cesar Baptista de Mattos determinou "a tutela de urgência para que a União se abstenha de se apossar dos ventiladores pulmonares adquiridos pela requerente (Aebes), bem como seja ordenado que a empresa Magnamed Tecnologia Médica forneça 59 ventiladores pulmonares".
Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV
No último dia 24, em uma petição à Justiça, a empresa voltou a afirmar que não faria a entrega dos equipamentos, pelo mesmo motivo. Houve uma manifestação da Aebes, por intermédio de seu advogado, Renan Sales, e da Procuradoria Geral do Estado (PGE), exigindo o cumprimento do contrato.
Uma audiência foi marcada para às 14 horas desta quarta-feira (29). Segundo a assessoria de imprensa da Justiça Federal, ela foi realizada on-line, pelo sistema Cisco Webex , do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e contou com a participação de todas as partes. E lá a empresa acabou apresentando a proposta foi aceita pelo Estado e pela Aebes.

AMPLIAÇÃO DE LEITOS

A disputa pelos respiradores ocorre no momento em que o Estado anunciou a criação de novos leitos para atendimento dos pacientes contaminados pelo novo coronavírus (Covid-19). Em entrevista no último final de semana, o governador Renato Casagrande informou que o Estado sairia de 357 leitos para 813 leitos. A proposta seria mais do que dobrar o atendimento até o final de semana.
Foi instituída, inclusive, a segunda fase do programa "Leitos para Todos", com a ampliação na rede pública e a reserva de vagas na rede hospitalar particular. Parte desta ampliação ocorreria no Hospital Jayme dos Santos Neves, para onde se destinariam os 59 respiradores, imprescindíveis para o atendimento dos casos mais graves da doença.

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