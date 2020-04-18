Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Governo publica dispensa de licitação para compra de respiradores
Extrato de dispensa

Governo publica dispensa de licitação para compra de respiradores

Pelo texto, a dispensa de licitação habilita a aquisição de dois modelos de ventiladores pulmonares, mas não detalha a quantidade dos itens
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2020 às 15:13

Publicado em 18 de Abril de 2020 às 15:13

Os novos 50 respiradores (equipamento à direta) chegaram ao ES no último domingo
Os respiradores são usados no tratamento de casos graves de pacientes com o novo coronavírus Crédito: Divulgação
O governo publicou neste sábado (18), em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), extrato de dispensa de licitação para a compra de respiradores pelo Ministério da Saúde. A compra no valor de R$ 78 milhões é firmada com a empresa KTK Indústria e Comércio Ltda, especializada em equipamentos hospitalares.
Pelo texto, a dispensa de licitação habilita a aquisição de dois modelos de ventiladores pulmonares, mas não detalha a quantidade dos itens. Os equipamentos são usados no tratamento de casos graves de pacientes com o novo coronavírus, que apresentam insuficiência respiratória.
Compras sem licitação durante a pandemia de Covid-19 foram autorizadas pela Lei 13.979/2020, sancionada no início de fevereiro e complementada pela medida provisória 926/2020.

Veja Também

Vídeo: devota se veste de Nossa Senhora da Penha para homenagem no ES

Coronavírus: Luciano Rezende suspende feiras livres em Vitória

Coronavírus no ES: academias e cinemas continuam fechados até 30 de abril

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas de quiche de vegetais fáceis e deliciosas
Imagem de destaque
Arteterapia: 11 benefícios para a saúde mental no Dia Mundial da Arte
Imagem BBC Brasil
Wagner Moura é eleito pela Time uma das 100 pessoas mais influentes de 2026: 'Abriu um buraco no teto do mundo'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados