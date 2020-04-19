ES já reservou 13 leitos na rede particular para tratar coronavírus

Hospital Santa Mônica, em Vila Velha, vai reservar até o final do mês 20 leitos para a Sesa Crédito: Edson Chagas/Arquivo-GZ

Antes de atingir o marco de 50% de taxa de ocupação dos leitos da rede pública por pacientes com o novo coronavírus (Covid-19) , a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) decidiu iniciar o processo de reserva técnica de vagas em hospitais privados. Atualmente, são 13 já disponíveis para atendimento de pessoas com a doença no Espírito Santo.

Atualmente, dos 177 leitos de UTI exclusivamente para pacientes com coronavírus, 164 estão na rede pública e 36 sendo utilizados, ou seja, uma taxa de ocupação de 21,95%. O secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, tinha como indicador chegar à metade dos leitos em utilização para comprar vagas na rede particular, mas o processo foi antecipado diante do crescimento acelerado no número de casos da doença no Estado.

O subsecretário de Regulação, Controle e Avaliação, Gleikson Barbosa dos Santos, explica que o número de vagas disponíveis na rede privada é dinâmico, e a reserva é feita de acordo com a necessidade de cada região para desafogar os hospitais públicos de referência para a Covid-19. Em Vila Velha, por exemplo, o Hospital Santa Mônica vai destinar 20 leitos até o final de abril para receber pacientes do SUS, a fim de dar suporte ao Hospital Dr Jayme Santos Neves, na Serra.

Gleikson ressalta que, apesar da reserva, o Estado só efetua o pagamento em caso de utilização do leito. "Não estamos pagando por eles. Estamos conversando com os hospitais da rede privada para garantir a oferta em caso de necessidade."