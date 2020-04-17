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Covid-19

Coronavírus: número de casos confirmados no ES sobe para 952

Informações constam no painel de diagnósticos da Secretaria de Saúde (Sesa)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2020 às 17:18

Publicado em 17 de Abril de 2020 às 17:18

Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Pete Linforth/Pixabay
Espírito Santo acumula 952 casos confirmados do novo Coronavírus (Covid-19) até a tarde desta sexta-feira (17), segundo a última atualização do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). Até a última quinta-feira (16) eram 856 casos no Estado. São 96 novos casos nas últimas 24h.
Nesta sexta, o número de mortes chega a 28. O Estado também registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação.

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De acordo com a Sesa, as mortes registradas são de um homem de 76 anos, morador de Serra, que estava internado no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves; de um homem de 71 anos, morador de Vila Velha; e um homem de 88 anos, morador de Vitória. Ambos estavam internados em hospitais filantrópicos da Grande Vitória
Dos casos confirmados nessa sexta-feira (17), 116 estão internados. Desses, 69 encontram-se internados em hospitais privados, sendo 34 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). E 47 pacientes internados nos hospitais estaduais de referência à Covid-19, desses 36 estão na UTI.

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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