No Brasil, casos de coronavírus sobem a 30.425 e mortes somam 1.924

O Estado de São Paulo é o que mais tem casos e mortes por coronavírus - respectivamente, 11.568 e 853

O número de casos confirmados no Brasil nas últimas 24 horas desacelerou de 3.058 ontem para 2.105 hoje. Desta forma, o total o País tem 30.425 pessoas contaminadas pela Covid-19. As mortes chegaram a 1.924, ante 1.736 na quarta-feira (15). O índice de letalidade da doença passou de 6,1% para 6,3%. Os dados são da plataforma do Ministério da Saúde.