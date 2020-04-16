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Números da pandemia

No Brasil, casos de coronavírus sobem a 30.425 e mortes somam 1.924

O número de casos confirmados no Brasil nas últimas 24 horas desacelerou de 3.058 ontem para 2.105 hoje. Desta forma, o total o País tem 30.425 pessoas contaminadas pela Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 16:27

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 16:27

Coronavírus - Covid19
O Estado de São Paulo é o que mais tem casos e mortes por coronavírus - respectivamente, 11.568 e 853 Crédito: Vektor Kunst iXimus/Pixabay
O número de casos confirmados no Brasil nas últimas 24 horas desacelerou de 3.058 ontem para 2.105 hoje. Desta forma, o total o País tem 30.425 pessoas contaminadas pela Covid-19. As mortes chegaram a 1.924, ante 1.736 na quarta-feira (15). O índice de letalidade da doença passou de 6,1% para 6,3%. Os dados são da plataforma do Ministério da Saúde.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
O Estado de São Paulo é o que mais tem casos e mortes por coronavírus - respectivamente, 11.568 e 853. A letalidade é de 7,4%. Na sequência, aparece o Rio de Janeiro, com 3.944 contaminações e 300 óbitos. A unidade da federação menos afetada até agora é Tocantins, com 29 infectados e 1 morte.

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