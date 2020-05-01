Governo do ES vai pagar R$ 1.600 por diária de UTI em hospitais particulares

Leitos de UTI de hospitais particulares poderão ser utilizados pelo Estado Crédito: Reprodução/TV

O governo do Espírito Santo vai pagar R$ 1.600 por cada diária em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) em hospitais particulares caso faltem leitos disponíveis para pacientes com o coronavírus em hospitais públicos. A resolução foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (30).

Segundo consta no texto, a decisão foi tomada considerando a necessidade de garantir leitos de UTI e enfermaria para o atendimento às vítimas da doença com o esgotamento da capacidade instalada na rede pública e filantrópica.

Além dos R$ 1.600 pelos leitos de UTI, também serão pagos R$ 1.500 por cada paciente regulado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) em leitos de UTI, independentemente da confirmação do diagnóstico da Covid-19. Assim, a remuneração final no caso de internação em UTI será de R$ 1.500 mais R$ 1.600 por cada diária utilizada.

O poder público também irá pagar pelas internações em enfermarias nos hospitais particulares: R$ 715 para cada diária. Consta no Diário Oficial que as diárias de enfermaria terão a mesma remuneração até a alta do paciente, independentemente da confirmação do diagnóstico para o coronavírus.

A Sesa foi questionada sobre o limite de vagas a serem preenchidas nos hospitais, o início do pagamento por estes leitos e se há um limite de diárias a serem pagas. A resposta, que não atende a todos esses questionamentos, veio por meio da seguinte nota: