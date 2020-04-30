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Folga ao trabalhador

Supermercados do ES não abrem no feriado do Dia do Trabalho, 1º de maio

Acordo feito no ano passado já previa que os estabelecimentos estariam fechados nesta data; no sábado (2) o funcionamento será normalizado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2020 às 18:37

Publicado em 30 de Abril de 2020 às 18:37

supermercado
Fechados nesta sexta-feira (1), supermercados podem voltar a funcionar no sábado (2) Crédito: Divulgação
Supermercados do ES não abrem no feriado do Dia do Trabalho, 1° de maio
Os supermercados do Espírito Santo não vão abrir nesta sexta-feira (1º), data em que se comemora o Dia do Trabalho. O fechamento no feriado já estava previsto desde outubro do ano passado, em um acordo feito entre o Sindicato dos Comerciários do Espírito Santo (Sindicomerciários) e da Federação do Comércio do Estado (Fecomércio-ES).
A mesma regra também se aplica a hortifrútis e atacadistas. Em caso de descumprimento, os estabelecimentos "estarão sujeitos a uma multa pesada", de acordo com Hélio Schneider, superintendente da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps). No sábado (2), todos poderão voltar a abrir normalmente.
"Essa prática já é tradição aqui no Estado. É um dia de descanso para o trabalhador. Nada mais justo", afirmou Schneider, esclarecendo que o mesmo acontece com outros feriados, como o Natal (25 de dezembro) e o Ano Novo (1 de janeiro), em que os supermercados também ficam fechados.

NOVIDADE: MERCADOS ABERTOS NO 7 DE SETEMBRO

Além do fechamento no feriado do Dia do Trabalho, o mesmo acordo estabeleceu que  neste ano  os supermercados do Espírito Santo deverão funcionar das 8h às 18h no feriado de 7 de setembro, dia em que se comemora a Independência do Brasil. Essa abertura representa uma mudança em relação aos anos anteriores.

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