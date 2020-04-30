Supermercados do ES não abrem no feriado do Dia do Trabalho, 1º de maio

Fechados nesta sexta-feira (1), supermercados podem voltar a funcionar no sábado (2) Crédito: Divulgação

Your browser does not support the audio element. Supermercados do ES não abrem no feriado do Dia do Trabalho, 1° de maio

Os supermercados do Espírito Santo não vão abrir nesta sexta-feira (1º), data em que se comemora o Dia do Trabalho. O fechamento no feriado já estava previsto desde outubro do ano passado, em um acordo feito entre o Sindicato dos Comerciários do Espírito Santo (Sindicomerciários) e da Federação do Comércio do Estado (Fecomércio-ES).

A mesma regra também se aplica a hortifrútis e atacadistas. Em caso de descumprimento, os estabelecimentos "estarão sujeitos a uma multa pesada", de acordo com Hélio Schneider, superintendente da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps). No sábado (2), todos poderão voltar a abrir normalmente.

"Essa prática já é tradição aqui no Estado. É um dia de descanso para o trabalhador. Nada mais justo", afirmou Schneider, esclarecendo que o mesmo acontece com outros feriados, como o Natal (25 de dezembro) e o Ano Novo (1 de janeiro), em que os supermercados também ficam fechados.

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