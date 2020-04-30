Menos da metade da população está cumprindo isolamento social no ES

Movimento de clientes na feira livre do bairro Jardim Camburi, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Contrariando as recomendações de isolamento social do Ministério da Saúde e do governo do Estado para conter o avanço do novo coronavírus , os capixabas têm saído mais de casa. De acordo com o Mapa Brasileiro da Covid-19, menos da metade da população permaneceu em sua residência. No dia 22 de março, quando houve o pico do isolamento, o Estado tinha 72,68% da população em casa, mas nesta terça-feira (28) esse índice estava em 48,1%.

Já no início da noite desta quinta-feira (30), o governador Renato Casagrande afirmou que o índice caiu ainda mais, atingindo o patamar de 46%. "O isolamento social que já chegou a 60% aqui hoje está a 46%. O isolamento caiu, não é o pior do Brasil, mas está na média. Precisamos crescer o isolamento para salvar mais vidas e administrar o sistema de saúde. Por isso que ainda não decidimos se vamos flexibilizar a abertura do comércio", ressaltou.

No Espírito Santo, o governo do Estado decretou situação de emergência em saúde pública no dia 16 de março . Desde então, uma série de medidas foram tomadas para que apenas os serviços essenciais continuem funcionando. No entanto, o número de pessoas que têm ficado em casa tem sofrido ondulações durante o período de quarentena.

Os dados de isolamento social são de um levantamento feito pela In Loco, empresa de tecnologia que usa dados enviados por aplicativos parceiros para aferir deslocamentos dos usuários. Dessa forma, ela consegue estimar um percentual de pessoas que estão em movimentação usando uma base de dados com mais de 60 milhões de celulares em todo o Brasil.

BRASIL

O índice de isolamento social no Estado está um ponto percentual abaixo da média brasileira, que é de 49,7% até a terça-feira (28). Os Estados com maiores índices de isolamento são Goiás, Pernambuco e Maranhão. Já Rondônia, Tocantins e Mato Grosso do Sul apresentam os menores índices. Apesar de o projeto ter iniciado em março, os dados disponibilizados vão desde o dia 1 de fevereiro, sendo que qualquer pessoa pode ter acesso a eles.

COLETA DE DADOS

Diante da necessidade de controlar a disseminação do coronavírus, a In Loco observou que reorganizando as métricas de localização conseguiria identificar a quantidade de pessoas que estão cumprindo ou não o isolamento social. Então, a empresa passou a usar dados enviados por aplicativos parceiros, como bancos e varejistas, para aferir deslocamentos dos usuários. Os usuários que voluntariamente instalam esses aplicativos podem ou não permitir a coleta de dados pela In Loco.