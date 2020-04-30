Coronavírus: número de casos sobe para 2.688 e mortes chegam a 93 no ES

Arte covid-19 para capa do site Crédito: Divulgação

O número de pacientes curados de Covid-19 chegou a 849. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 3,46%. Até o momento já foram realizados 12.969 testes da doença em todo o Estado.

Na região metropolitana, Vila Velha lidera com 692 casos confirmando, seguindo de Serra (572), Vitória (554), Cariacica (316) e Viana (51).

Já os bairros com mais casos confirmados são: Jardim Camburi (106), Praia da Costa (96), Itapuã (73), Jardim da Penha (59), Praia do Canto (45), Colina de Laranjeiras (42) e Praia de Itaparica (39).

As 9 mortes confirmadas pela Sesa são:

Homem, 69 anos, residente de Nova Venécia



Mulher, 85 anos, residente de Vitória



Mulher, 71 anos, residente de Guarapari



Homem, 92 anos, residente de Serra



Mulher, 63 anos, residente de Afonso Cláudio



Mulher, 76 anos, residente de Serra



Mulher, 91 anos, residente de Cariacica



Mulher, 79 anos, residente de Pinheiros



Mulher, 60 anos, residente de Vila Velha



PREVINA-SE

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.