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Pandemia

Coronavírus: número de casos sobe para 2.688 e mortes chegam a 93 no ES

De acordo com Secretaria Estadual de Saúde, foram 150 novos casos e nove mortes em apenas 24 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2020 às 17:17

Publicado em 30 de Abril de 2020 às 17:17

Arte covid-19 para capa do site
Arte covid-19 para capa do site Crédito: Divulgação
Espírito Santo já acumula um total de 93 mortes e  2.688 casos confirmados de Covid-19.  Os números da doença provocada pelo novo coronavírus foram atualizados no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), na tarde desta quinta-feira (30). De acordo com o registro, só nas últimas 24 horas foram constatados 9 óbitos e  150 novos casos.  
O número de pacientes curados de Covid-19 chegou a 849. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 3,46%. Até o momento já foram realizados 12.969 testes da doença em todo o Estado.
Na região metropolitana, Vila Velha lidera com 692 casos confirmando, seguindo de Serra (572), Vitória (554), Cariacica (316) e Viana (51). 
Já os bairros com mais casos confirmados são: Jardim Camburi (106), Praia da Costa (96), Itapuã (73), Jardim da Penha (59), Praia do Canto (45), Colina de Laranjeiras (42) e Praia de Itaparica (39).
As 9 mortes confirmadas pela Sesa são: 
  • Homem, 69 anos, residente de Nova Venécia
  • Mulher, 85 anos, residente de Vitória
  • Mulher, 71 anos, residente de Guarapari
  • Homem, 92 anos, residente de Serra
  • Mulher, 63 anos, residente de Afonso Cláudio
  • Mulher, 76 anos, residente de Serra
  • Mulher, 91 anos, residente de Cariacica
  • Mulher, 79 anos, residente de Pinheiros
  • Mulher, 60 anos, residente de Vila Velha

PREVINA-SE

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias. 
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
  • Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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