Coronavírus: número de casos sobe para 2.688 e mortes chegam a 93 no ES

O Espírito Santo já acumula um total de 93 mortes e 2.688 casos confirmados de Covid-19. Os números da doença provocada pelo novo coronavírus foram atualizados no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), na tarde desta quinta-feira (30). De acordo com o registro, só nas últimas 24 horas foram constatados 9 óbitos e 150 novos casos.
O número de pacientes curados de Covid-19 chegou a 849. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 3,46%. Até o momento já foram realizados 12.969 testes da doença em todo o Estado.
Na região metropolitana, Vila Velha lidera com 692 casos confirmando, seguindo de Serra (572), Vitória (554), Cariacica (316) e Viana (51).
Já os bairros com mais casos confirmados são: Jardim Camburi (106), Praia da Costa (96), Itapuã (73), Jardim da Penha (59), Praia do Canto (45), Colina de Laranjeiras (42) e Praia de Itaparica (39).
As 9 mortes confirmadas pela Sesa são:
- Homem, 69 anos, residente de Nova Venécia
- Mulher, 85 anos, residente de Vitória
- Mulher, 71 anos, residente de Guarapari
- Homem, 92 anos, residente de Serra
- Mulher, 63 anos, residente de Afonso Cláudio
- Mulher, 76 anos, residente de Serra
- Mulher, 91 anos, residente de Cariacica
- Mulher, 79 anos, residente de Pinheiros
- Mulher, 60 anos, residente de Vila Velha
PREVINA-SE
Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
- Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.