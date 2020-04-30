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Coronavírus: planos de saúde começam a oferecer teleconsultas no ES

Setor está se adequando à pandemia e alguns convênios já disponibilizam atendimentos médicos à distância; confira a oferta do serviço
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2020 às 15:20

Publicado em 30 de Abril de 2020 às 15:20

Data: 06/03/2020 - Médico usa laptop para avaliar saúde de paciente infectada com coronavírus
Capixabas já podem contar com consultas on-line, oferecidas pelos planos de sáude Crédito: Pixabay
980 - Larissa Avilez - Coronavírus: planos de saúde começam a oferecer teleconsultas no ES
Todos os setores da economia estão tendo que se adaptar ao cenário de pandemia  e com os planos de saúde não é diferente. Depois da portaria do Ministério da Saúde autorizando atendimentos médicos à distância, os principais convênios do Espírito Santo têm se estruturado para oferecer teleconsultas.
Nesta semana, cerca de um mês depois do serviço se tornar legal no país, três das empresas do ramo presentes no Estado já realizam os encontros entre médicos generalistas e pacientes por telefone ou videochamada. O meio vale para casos de baixa complexidade e permite, até, a emissão de receitas e atestados on-line.
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Já outros planos de saúde ainda estão estruturando esse novo tipo de consulta e, por enquanto, utilizam o atendimento à distância como uma forma de triagem, para evitar que as pessoas saiam de casa e procurem hospitais sem necessidade  o que, consequentemente, as expõem a um maior risco de infecção pelo novo coronavírus.
Para saber como os planos de saúde se adequaram à nova realidade, A Gazeta procurou quatro dos principais convênios atuantes no Estado. Abaixo, é possível conferir como cada um deles está funcionando e descobrir quais comodidades você e sua família têm à disposição. Confira:

UNIMED

  • O que oferece: consultas por videochamada com clínicos gerais e pediatras para atender pessoas com quadros gripais ou que apresentem casos crônicos ou de baixa complexidade. Se necessária, a emissão de receitas de remédios não controlados é feita on-line; já para medicamentos controlados é necessário retirar a receita no Centro de Especialidades da Unimed Vitória, em Pontal de Camburi, pelo sistema drive-thru, durante o horário comercial.

  • Como usar o serviço: o conveniado deve ligar para o telefone 0800 026 0080 para solicitar a consulta à distância. O atendimento é feito das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira. Após a ligação, o paciente receberá um link por SMS ou e-mail. A partir desse recebimento, ele tem três minutos para acessá-lo e dar início ao atendimento médico.

  • Qual o custo: nenhum.

SAMP

  • O que oferece: consultas com clínicos gerais e pediatras por videochamada, feita dentro do aplicativo Conexa Saúde, disponível para os sistemas iOs e Android. Se forem necessários, atestados e receitas são enviados por SMS e e-mail.

  • Como usar o serviço: o cliente deve se cadastrar na plataforma Conexa Saúde, por meio de um link enviado para os e-mails dos associados ou pelo próprio aplicativo. Após confirmado o cadastro, o conveniado deve ligar para o telefone (27) 3061-8700 para agendar a consulta. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h20.

  • Qual o custo: nenhum.

MEDSÊNIOR

  • O que oferece: teleconsultas com enfermeiros, médicos de família, geriatras, psicólogo, assistente social e nutricionista. Conforme necessidade, também é possível obter atendimento de algum especialista. Assim como, caso seja preciso, há o envio on-line de receitas. Diante do plano ser voltado aos idosos, que integram o grupo de risco da Covid-19, as consultas e procedimentos presenciais só acontecem após uma indicação médica.

  • Como usar o serviço: é possível solicitar atendimento pelo site oficial ou pelo telefone 0800 0800 551. Em ambos os meios, a solicitação pode ser feita 24 horas por dia, sete dias na semana. Após o primeiro atendimento, o conveniado poderá ser encaminhado para uma consulta com o médico. 

  • Qual o custo: nenhum.

SÃO BERNARDO

  • O que oferece: triagem por telefone ou videochamada com uma equipe de saúde para avaliar a necessidade do paciente comparecer às clínicas e hospitais. Se necessária, uma consulta presencial será agendada. O atendimento médico à distância ainda está em fase de estruturação e, por isso, não é possível obter receitas e atestados de maneira digital.

  • Como usar o serviço: basta acessar esse link do convite para a triagem, em qualquer dia útil, entre as 7h e as 17h. Outra opção é ligar, durante o mesmo horário, para os telefones disponíveis no site oficial do plano.

  • Qual o custo: nenhum.

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