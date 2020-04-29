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Rede estadual

Covid-19: quase 400 profissionais da saúde pública estão afastados no ES

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, os profissionais foram afastados por força maior, comorbidades ou síndromes gripais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2020 às 19:15

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 19:15

Data: 12/03/2020 - Profissional em laboratório realiza teste de coronavírus. Freepik
Na rede administrativa da Sesa, 90 trabalhadores estão afastados por serem de grupos de risco Crédito: Freepik
Um total de 379 profissionais da saúde que atuam no Espírito Santo estão afastados de suas atividades durante a pandemia do novo coronavírus. O levantamento é de trabalhadores que atuam na rede estadual.
De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), este número equivale a profissionais afastados por força maior, comorbidades ou síndromes gripais. 
Somente na rede administrativa da Sesa, 90 trabalhadores estão afastados por serem de grupos de risco. Estão trabalhando, atualmente, 7.878 servidores da saúde.

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A Sesa esclarece que abriu um processo seletivo simplificado de contratação emergencial para o cargo de médico, outros cargos de nível superior e outros de nível médio e técnico.
Cerca de 650 profissionais já foram contratados para reforçar as equipes. O órgão reforça que a iniciativa tem como finalidade o enfrentamento da calamidade de saúde pública e estado de emergência, decorrentes da pandemia.
O quantitativo de profissionais por meio da contratação emergencial pode chegar até 2 mil. Questionada sobre quantos profissionais foram diagnosticados com o novo vírus até agora, a secretaria não respondeu.

REDE PÚBLICA E PRIVADA

Quanto aos profissionais da saúde afastados por coronavírus  levando em conta os trabalhadores que atuam nos hospitais públicos e privados do Espírito Santo, são 819. O número é contabilizado pela Sesa, no painel Covid-19, atualizado diariamente.

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