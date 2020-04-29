Covid-19: quase 400 profissionais da saúde pública estão afastados no ES

Na rede administrativa da Sesa, 90 trabalhadores estão afastados por serem de grupos de risco Crédito: Freepik

Um total de 379 profissionais da saúde que atuam no Espírito Santo estão afastados de suas atividades durante a pandemia do novo coronavírus . O levantamento é de trabalhadores que atuam na rede estadual.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , este número equivale a profissionais afastados por força maior, comorbidades ou síndromes gripais.

Somente na rede administrativa da Sesa, 90 trabalhadores estão afastados por serem de grupos de risco. Estão trabalhando, atualmente, 7.878 servidores da saúde

A Sesa esclarece que abriu um processo seletivo simplificado de contratação emergencial para o cargo de médico, outros cargos de nível superior e outros de nível médio e técnico.

Cerca de 650 profissionais já foram contratados para reforçar as equipes. O órgão reforça que a iniciativa tem como finalidade o enfrentamento da calamidade de saúde pública e estado de emergência, decorrentes da pandemia.

O quantitativo de profissionais por meio da contratação emergencial pode chegar até 2 mil. Questionada sobre quantos profissionais foram diagnosticados com o novo vírus até agora, a secretaria não respondeu.

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