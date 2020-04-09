Coronavírus no ES: Vila Velha já tem profissionais da saúde afastados

O PA de Cobilândia conta com 85 profissionais, entre médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem Crédito: Tumisu/Pixabay

A postos para atender pacientes com o novo coronavírus , os profissionais da saúde de Vila Velha começam a sofrer danos por estarem na linha de frente do combate à pandemia. No município, trabalhadores do Pronto Atendimento de Cobilândia já estão em quarentena por suspeita ou confirmação da doença.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, não mais que três profissionais estão afastados, em isolamento domiciliar, por no mínimo 14 dias. Questionada, a pasta não revelou quantos casos são suspeitos e quantos são confirmados, alegando que não se pode comentar sobre prontuário de eventuais pacientes.

No entanto, de acordo com o relato de uma enfermeira que trabalha no PA de Cobilândia, três colegas (uma da mesma categoria e duas técnicas em enfermagem) contraíram a Covid-19, foram afastadas e já estão curadas. Além delas, cerca de outros cinco profissionais estariam em casa, com suspeita da doença.

A própria enfermeira que relata a situação é uma delas. Na sexta-feira (3), eu atendi uma paciente que estava com suspeita de coronavírus, isso faz parte do nosso dia a dia. Nessa terça-feira (7), comecei a sentir alguns sintomas e fui fazer o teste. Agora, estou aguardando o resultado em casa, contou.

ATENDIMENTO SUSPENSO POR FALTA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

No último dia 24 de março, o atendimento no Complexo de Saúde de Cobilândia chegou a ser suspenso por causa da falta de equipamentos de proteção individual (EPI), como máscaras e luvas, para os profissionais. Depois de alguns dias, o local voltou a funcionar normalmente.

Porém, de acordo com a enfermeira, as condições de trabalho continuam longe do ideal. Temos que compartilhar óculos, que deviam ser de uso exclusivo de um profissional; não temos máscaras e o número de capotes (espécie de avental) também está bem limitado, revelou.

FALTA DE TREINAMENTO PARA A COVID-19

Outro problema apontado pela enfermeira é a falta de capacitação oferecida aos profissionais do PA de Cobilândia. Segundo ela, eles não receberam o treinamento específico para atendimentos a pacientes com suspeita do novo coronavírus. Estamos cobrando há cerca de 20 dias e não recebemos um retorno, afirmou.

O QUE DIZ O MUNICÍPIO

A respeito da falta de equipamentos, a Secretaria Municipal de Saúde afirmou que a escassez é generalizada, mas que, no momento, os respectivos profissionais contam com EPIs. Já conseguimos um novo estoque nessa semana e estamos providenciando uma compra emergencial para continuar com o atendimento, garantiu.

Já em relação ao treinamento, o município afirmou que não procede a inexistência de capacitação. Todos os serviços de saúde de Vila Velha foram convocados para treinamentos. Quem veio representando seu serviço foi orientado a ser multiplicador das informações recebidas, esclareceu.

VILA VELHA É O MUNICÍPIO MAIS AFETADO NA PANDEMIA