Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Coronavírus no ES: Vila Velha já tem profissionais da saúde afastados
Troca de lado

Coronavírus no ES: Vila Velha já tem profissionais da saúde afastados

Eles trabalham no PA de Cobilândia e estão em quarentena domiciliar; município é o que mais sofre com a pandemia no Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2020 às 18:41

Publicado em 09 de Abril de 2020 às 18:41

Coronavírus - Covid19
O PA de Cobilândia conta com 85 profissionais, entre médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem Crédito: Tumisu/Pixabay
A postos para atender pacientes com o novo coronavírus, os profissionais da saúde de Vila Velha começam a sofrer danos por estarem na linha de frente do combate à pandemia. No município, trabalhadores do Pronto Atendimento de Cobilândia já estão em quarentena por suspeita ou confirmação da doença.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, não mais que três profissionais estão afastados, em isolamento domiciliar, por no mínimo 14 dias. Questionada, a pasta não revelou quantos casos são suspeitos e quantos são confirmados, alegando que não se pode comentar sobre prontuário de eventuais pacientes.
 > CORONAVÍRUS | A cobertura completa
No entanto, de acordo com o relato de uma enfermeira que trabalha no PA de Cobilândia, três colegas (uma da mesma categoria e duas técnicas em enfermagem) contraíram a Covid-19, foram afastadas e já estão curadas. Além delas, cerca de outros cinco profissionais estariam em casa, com suspeita da doença.
A própria enfermeira que relata a situação é uma delas. Na sexta-feira (3), eu atendi uma paciente que estava com suspeita de coronavírus, isso faz parte do nosso dia a dia. Nessa terça-feira (7), comecei a sentir alguns sintomas e fui fazer o teste. Agora, estou aguardando o resultado em casa, contou.

ATENDIMENTO SUSPENSO POR FALTA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

No último dia 24 de março, o atendimento no Complexo de Saúde de Cobilândia chegou a ser suspenso por causa da falta de equipamentos de proteção individual (EPI), como máscaras e luvas, para os profissionais. Depois de alguns dias, o local voltou a funcionar normalmente.
Porém, de acordo com a enfermeira, as condições de trabalho continuam longe do ideal. Temos que compartilhar óculos, que deviam ser de uso exclusivo de um profissional; não temos máscaras e o número de capotes (espécie de avental) também está bem limitado, revelou.

FALTA DE TREINAMENTO PARA A COVID-19

Outro problema apontado pela enfermeira é a falta de capacitação oferecida aos profissionais do PA de Cobilândia. Segundo ela, eles não receberam o treinamento específico para atendimentos a pacientes com suspeita do novo coronavírus. Estamos cobrando há cerca de 20 dias e não recebemos um retorno, afirmou.

O QUE DIZ O MUNICÍPIO

A respeito da falta de equipamentos, a Secretaria Municipal de Saúde afirmou que a escassez é generalizada, mas que, no momento, os respectivos profissionais contam com EPIs. Já conseguimos um novo estoque nessa semana e estamos providenciando uma compra emergencial para continuar com o atendimento, garantiu.
Já em relação ao treinamento, o município afirmou que não procede a inexistência de capacitação. Todos os serviços de saúde de Vila Velha foram convocados para treinamentos. Quem veio representando seu serviço foi orientado a ser multiplicador das informações recebidas, esclareceu.

VILA VELHA É O MUNICÍPIO MAIS AFETADO NA PANDEMIA

De acordo com o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), a cidade de Vila Velha é a que concentra o maior número de casos confirmados da Covid-19. Até a noite desta quarta-feira (8), eram 82 confirmados e 235 suspeitos da doença. Outros 404 casos já foram descartados.

Veja Também

Covid-19: contaminação em Vitória, Vila Velha e Serra preocupa governo

Festa da Penha divulga programação em formato virtual

MPF pede que ES adote critérios do Ministério da Saúde e cita subnotificação de casos suspeitos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é preso em Colatina suspeito de enganar adolescente e obter R$ 100 mil em plataforma digital
Ficha do ex-deputado federal Alexandre Ramagem em centro de detenção Flórida, Orange County Incarcerations
Ramagem agradece a governo Trump após soltura e chama PF de 'polícia de jagunços'
Campeonato Brasileiro de Esportes de Contato
Vila Velha sedia Campeonato Brasileiro de Esportes de Contato neste fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados