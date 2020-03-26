Hospital em Vila Velha suspende atendimento por falta de material

Cartaz alerta a suspensão temporária do atendimento do Hospital de Cobilândia, em Vila Velha Crédito: Internauta

Um cartaz no Hospital de Cobilândia, em Vila Velha , alerta: o atendimento está temporariamente suspenso por causa da falta de equipamentos individuais de proteção. Ou seja, de materiais como máscaras e luvas, necessários para garantir a segurança dos profissionais da saúde e dos próprios pacientes.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a paralisação aconteceu na noite desta quarta-feira (24). Desde então, a assistência só tem sido prestada aos pacientes que aguardam internação em hospitais estaduais e às mães e aos recém-nascidos que já estavam na maternidade local.

A previsão é que os materiais sejam repostos até o próximo sábado (28). Tão logo os equipamentos cheguem, o atendimento será restabelecido, garantiu a Secretaria de Saúde de Vila Velha. Enquanto isso, a orientação é que as pessoas procurem o Pronto Atendimento da Glória ou o Hospital Estadual Bernardino Alves, no bairro Soteco.