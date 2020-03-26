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Coronavírus

Hospital em Vila Velha suspende atendimento por falta de material

Desde a noite de quarta-feira (24), trabalho no Hospital de Cobilândia está sendo apenas parcial devido à ausência de equipamentos de proteção individual; previsão é que situação seja normalizada até sábado

Publicado em 26 de Março de 2020 às 19:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 19:31
Cartaz alerta a suspensão temporária do atendimento do Hospital de Cobilândia, em Vila Velha Crédito: Internauta
Um cartaz no Hospital de Cobilândia, em Vila Velha, alerta: o atendimento está temporariamente suspenso por causa da falta de equipamentos individuais de proteção. Ou seja, de materiais como máscaras e luvas, necessários para garantir a segurança dos profissionais da saúde e dos próprios pacientes.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a paralisação aconteceu na noite desta quarta-feira (24). Desde então, a assistência só tem sido prestada aos pacientes que aguardam internação em hospitais estaduais e às mães e aos recém-nascidos que já estavam na maternidade local.

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A previsão é que os materiais sejam repostos até o próximo sábado (28). Tão logo os equipamentos cheguem, o atendimento será restabelecido, garantiu a Secretaria de Saúde de Vila Velha. Enquanto isso, a orientação é que as pessoas procurem o Pronto Atendimento da Glória ou o Hospital Estadual Bernardino Alves, no bairro Soteco.
Em situação de normalidade, o complexo de saúde de Cobilândia realiza quase 7 mil assistências por mês. Sendo aproximadamente 200 por dia, somente no Pronto Atendimento do bairro. Ao lado, na maternidade, são mais 800 atendimentos e 100 partos, em média, todo mês.

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