Vila Velha retira banheiros públicos móveis por causa do coronavírus

Segundo a PMVV, as estruturas serão recolocadas em seus locais após o período de confinamento. Desses 24 banheiros de fibra, equipados com lavatório e vaso sanitário, três são adaptados para uso de pessoas com deficiência.
Todos os 23 locais de vacinação serão higienizados, além de algumas ruas e avenidas. O objetivo da Secretaria de Serviços Urbanos é acelerar o combate à propagação do novo coronavírus em Vila Velha.
Também hoje foi realizada uma operação para prevenir aglomerações na cidade. Equipes do Exército, Polícia Militar, Guarda Municipal e fiscais da prefeitura fecharam 15 estabelecimentos.
O comboio, puxado por uma viatura do 38º Batalhão de Infantaria, percorreu os bairros do Centro, Glória, Jardim Guadalajara, Santos Dumont, Santa Inês, Ataíde, Santa Rita e Vila Garrido.