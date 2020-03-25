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Leonel Ximenes

Vila Velha retira banheiros públicos móveis por causa do coronavírus

Os 24 equipamentos serão retirados  amanhã pela prefeitura para desestimular as pessoas a frequentar praias e parques públicos

Publicado em 25 de Março de 2020 às 16:29

Públicado em 

25 mar 2020 às 16:29
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Banheiros na orla da Praia da Costa que serão retirados amanhã
Banheiros na orla da Praia da Costa que serão retirados amanhã Crédito: PMVV/Divulgação
A Prefeitura de Vila Velha vai retirar amanhã (26) os 24 banheiros públicos móveis, instalados na orla da cidade, no Parque da Prainha e no Parque Urbano de Cocal, para desestimular as pessoas a sair de suas casas neste período de quarentena imposto pela epidemia do coronavírus.
Segundo a PMVV, as estruturas serão recolocadas em seus locais após o período de confinamento. Desses 24 banheiros de fibra, equipados com lavatório e vaso sanitário, três são adaptados para uso de pessoas com deficiência.

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Hoje começou a limpeza com cloro de alguns pontos de vacinação contra a Influenza no município. As primeiras áreas que foram desinfectadas são o Ginásio Tartarugão, em Coqueiral de Itaparica, e o Parque da Prainha.
Todos os 23 locais de vacinação serão higienizados, além de algumas ruas e avenidas. O objetivo da Secretaria de Serviços Urbanos é acelerar o combate à propagação do novo coronavírus em Vila Velha.

FORÇA-TAREFA FECHA 15 ESTABELECIMENTOS

Também hoje foi realizada uma operação para  prevenir aglomerações na cidade. Equipes do Exército, Polícia Militar, Guarda Municipal e fiscais da prefeitura fecharam 15 estabelecimentos.
O comboio, puxado por uma viatura do 38º Batalhão de Infantaria, percorreu os bairros do Centro, Glória, Jardim Guadalajara, Santos Dumont, Santa Inês, Ataíde, Santa Rita e Vila Garrido.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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