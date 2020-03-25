Vitória reabre agendamento online para vacina contra a gripe

Profissional aplica vacina em idosa dentro do carro em Vitória Crédito: Divulgação | Semus Vitória

Vitória reabriu na tarde desta quarta-feira (25) o agendamento online para idosos e profissionais da saúde que ainda não receberam a vacina da gripe. O agendamento, que pode ser feito no portal da Prefeitura de Vitória e no aplicativo Vitória Online, estava suspenso desde o final da tarde de terça-feira (24).

A Secretaria Muncipal de Saúde (Semus) recebeu, nesta quarta-feira (25), sete mil novas doses de vacinas contra gripe, por isso foi possível reabrir o agendamento. Uma vez marcada a data e horário, a pessoa será vacinada em uma das 25 escolas da rede municipal de ensino disponíveis para vacinação.

COMO AGENDAR A VACINAÇÃO

No site da Prefeitura de Vitória ou no aplicativo Vitória Online, o idoso ou profissional de saúde terá que clicar na categoria "Saúde" e depois selecionar o serviço "Vacinação Influenza".

LOCAIS DE VACINAÇÃO

US Andorinhas  EMEF Izaura Marques da Silva



US Alagoano  CMEI Sinclair Phillips



US Centro  CMEI Ernestina Pessoa



US São Pedro V  CMEI Zilmar Alves Mello



US da Penha  EMEF Zilda Andrade



US do Quadro  CMEI Odila Simões



US Praia do Suá  EMEF Aristóbulo Barbosa Leão



US Forte São João  CMEI Terezinha Vasconcellos Salvador



US Grande Vitória  CMEI Eldina Maria Soares Braga



US Consolação  CMEI Carlos Alberto M. de Souza



US Ilha de Santa Maria  EMEF Irmã Jacinta Soares S Lima



US Ilha do Príncipe  EMEF Moacyr Avidos



US Itararé  EMEF Ceciliano Abel de Almeida



US Jabour  EMEF Adão Benezath



US Jardim Camburi  EMEF Elzira Vivácqua dos Santos



US Jardim da Penha  EMEF Alvaro de Castro Mattos



US Jesus de Nazareth  EMEF Edna de Mattos S Gaudio



US Maria Ortiz  CMEI Rinaldo Ridolfi



US Maruípe  EMEF Suzete Cuendet



US República  CMEI Marlene Orlande Simonetti



US Resistência  CMEI Anisio Spindula Teixeira



US Santa Luiza  CMEI Zélia Viana de Aguiar



US Santa Martha  EMEF Marieta Escobar



US Santo Antônio  CMEI Darcy Vargas



US Santo André  EMEF Tancredo de Almeida Neves



US Ilha das Caieiras  EMEF Francisco Lacerda de Aguiar



US São Cristovão  EMEF Professora Eunice P Silveira



US Fonte Grande  vacinação acontece na própria unidade



ACAMADOS SERÃO VACINADOS EM CASA

A secretaria de saúde de Vitória mapeou os idosos residentes na capital que são acamados ou possuem mobilidade reduzida para serem imunizados em casa. Os agendamentos para receber a dose da vacina será feito por meio dos agentes comunitários de saúde das unidades próximas às residências das pessoas idosas.

A prefeitura garante que todas as 124.700 pessoas do público-alvo da campanha em Vitória serão imunizadas. "O sistema foi configurado para que possamos imunizar todos sem filas, sem aglomerações e em segurança. Até o final da campanha, todos serão imunizados", afirma a secretária de Saúde, Cátia Lisboa.