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Vitória reabre agendamento online para vacina contra a gripe

O agendamento, que pode ser feito no portal da Prefeitura de Vitória e no aplicativo Vitória Online, estava suspenso desde o final da tarde de terça-feira (24)

Publicado em 25 de Março de 2020 às 16:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2020 às 16:06
Profissional aplica vacina em idosa dentro do carro em Vitória
Profissional aplica vacina em idosa dentro do carro em Vitória Crédito: Divulgação | Semus Vitória
Vitória reabriu na tarde desta quarta-feira (25) o agendamento online para idosos e profissionais da saúde que ainda não receberam a vacina da gripe. O agendamento, que pode ser feito no portal da Prefeitura de Vitória e no aplicativo Vitória Online, estava suspenso desde o final da tarde de terça-feira (24).
A Secretaria Muncipal de Saúde (Semus) recebeu, nesta quarta-feira (25), sete mil novas doses de vacinas contra gripe, por isso foi possível reabrir o agendamento. Uma vez marcada a data e horário, a pessoa será vacinada em uma das 25 escolas da rede municipal de ensino disponíveis para vacinação.

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COMO AGENDAR A VACINAÇÃO

No site da Prefeitura de Vitória ou no aplicativo Vitória Online, o idoso ou profissional de saúde terá que clicar na categoria "Saúde" e depois selecionar o serviço "Vacinação Influenza".

LOCAIS DE VACINAÇÃO

  • US Andorinhas  EMEF Izaura Marques da Silva
  •  US Alagoano  CMEI Sinclair Phillips
  • US Centro  CMEI Ernestina Pessoa
  • US São Pedro V  CMEI Zilmar Alves Mello
  • US da Penha  EMEF Zilda Andrade
  • US do Quadro  CMEI Odila Simões
  • US Praia do Suá  EMEF Aristóbulo Barbosa Leão
  • US Forte São João  CMEI Terezinha Vasconcellos Salvador
  • US Grande Vitória  CMEI Eldina Maria Soares Braga
  • US Consolação  CMEI Carlos Alberto M. de Souza
  • US Ilha de Santa Maria  EMEF Irmã Jacinta Soares S Lima
  • US Ilha do Príncipe  EMEF Moacyr Avidos
  • US Itararé  EMEF Ceciliano Abel de Almeida
  • US Jabour  EMEF Adão Benezath
  • US Jardim Camburi  EMEF Elzira Vivácqua dos Santos
  • US Jardim da Penha  EMEF Alvaro de Castro Mattos
  • US Jesus de Nazareth  EMEF Edna de Mattos S Gaudio
  • US Maria Ortiz  CMEI Rinaldo Ridolfi
  • US Maruípe  EMEF Suzete Cuendet
  • US República  CMEI Marlene Orlande Simonetti
  • US Resistência  CMEI Anisio Spindula Teixeira
  • US Santa Luiza  CMEI Zélia Viana de Aguiar
  • US Santa Martha  EMEF Marieta Escobar
  • US Santo Antônio  CMEI Darcy Vargas
  • US Santo André  EMEF Tancredo de Almeida Neves
  • US Ilha das Caieiras  EMEF Francisco Lacerda de Aguiar
  • US São Cristovão  EMEF Professora Eunice P Silveira
  • US Fonte Grande  vacinação acontece na própria unidade

ACAMADOS SERÃO VACINADOS EM CASA

A secretaria de saúde de Vitória mapeou os idosos residentes na capital que são acamados ou possuem mobilidade reduzida para serem imunizados em casa. Os agendamentos para receber a dose da vacina será feito por meio dos agentes comunitários de saúde das unidades próximas às residências das pessoas idosas.
A prefeitura  garante que todas as 124.700 pessoas do público-alvo da campanha em Vitória serão imunizadas. "O sistema foi configurado para que possamos imunizar todos sem filas, sem aglomerações e em segurança. Até o final da campanha, todos serão imunizados", afirma a secretária de Saúde, Cátia Lisboa.
As vacinas são distribuídas exclusivamente pelo Ministério da Saúde e a liberação de novas vagas no sistema para o agendamento on-line depende sempre da entrega dos novos lotes.

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