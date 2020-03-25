Vitória reabre agendamento online para vacina contra a gripe

Vitória reabriu na tarde desta quarta-feira (25) o agendamento online para idosos e profissionais da saúde que ainda não receberam a vacina da gripe. O agendamento, que pode ser feito no portal da Prefeitura de Vitória e no aplicativo Vitória Online, estava suspenso desde o final da tarde de terça-feira (24).
A Secretaria Muncipal de Saúde (Semus) recebeu, nesta quarta-feira (25), sete mil novas doses de vacinas contra gripe, por isso foi possível reabrir o agendamento. Uma vez marcada a data e horário, a pessoa será vacinada em uma das 25 escolas da rede municipal de ensino disponíveis para vacinação.
COMO AGENDAR A VACINAÇÃO
No site da Prefeitura de Vitória ou no aplicativo Vitória Online, o idoso ou profissional de saúde terá que clicar na categoria "Saúde" e depois selecionar o serviço "Vacinação Influenza".
LOCAIS DE VACINAÇÃO
- US Andorinhas EMEF Izaura Marques da Silva
- US Alagoano CMEI Sinclair Phillips
- US Centro CMEI Ernestina Pessoa
- US São Pedro V CMEI Zilmar Alves Mello
- US da Penha EMEF Zilda Andrade
- US do Quadro CMEI Odila Simões
- US Praia do Suá EMEF Aristóbulo Barbosa Leão
- US Forte São João CMEI Terezinha Vasconcellos Salvador
- US Grande Vitória CMEI Eldina Maria Soares Braga
- US Consolação CMEI Carlos Alberto M. de Souza
- US Ilha de Santa Maria EMEF Irmã Jacinta Soares S Lima
- US Ilha do Príncipe EMEF Moacyr Avidos
- US Itararé EMEF Ceciliano Abel de Almeida
- US Jabour EMEF Adão Benezath
- US Jardim Camburi EMEF Elzira Vivácqua dos Santos
- US Jardim da Penha EMEF Alvaro de Castro Mattos
- US Jesus de Nazareth EMEF Edna de Mattos S Gaudio
- US Maria Ortiz CMEI Rinaldo Ridolfi
- US Maruípe EMEF Suzete Cuendet
- US República CMEI Marlene Orlande Simonetti
- US Resistência CMEI Anisio Spindula Teixeira
- US Santa Luiza CMEI Zélia Viana de Aguiar
- US Santa Martha EMEF Marieta Escobar
- US Santo Antônio CMEI Darcy Vargas
- US Santo André EMEF Tancredo de Almeida Neves
- US Ilha das Caieiras EMEF Francisco Lacerda de Aguiar
- US São Cristovão EMEF Professora Eunice P Silveira
- US Fonte Grande vacinação acontece na própria unidade
ACAMADOS SERÃO VACINADOS EM CASA
A secretaria de saúde de Vitória mapeou os idosos residentes na capital que são acamados ou possuem mobilidade reduzida para serem imunizados em casa. Os agendamentos para receber a dose da vacina será feito por meio dos agentes comunitários de saúde das unidades próximas às residências das pessoas idosas.
A prefeitura garante que todas as 124.700 pessoas do público-alvo da campanha em Vitória serão imunizadas. "O sistema foi configurado para que possamos imunizar todos sem filas, sem aglomerações e em segurança. Até o final da campanha, todos serão imunizados", afirma a secretária de Saúde, Cátia Lisboa.
As vacinas são distribuídas exclusivamente pelo Ministério da Saúde e a liberação de novas vagas no sistema para o agendamento on-line depende sempre da entrega dos novos lotes.