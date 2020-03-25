Veja onde ainda é possível tomar a vacina da gripe na Grande Vitória

Dois dias depois do início da campanha de vacinação contra a gripe, destinada nesse primeiro momento aos idosos e profissionais de saúde, alguns municípios da Grande Vitória já estão, temporariamente, sem doses da vacina. Agora, só há vacina disponível em Cariacica e Viana.
Em Vitória, é preciso agendar para receber a dose da vacina. O agendamento foi reaberto na tarde desta quarta-feira (25), no portal da Prefeitura de Vitória e no aplicativo Vitória Online, depois que o município recebeu sete mil novas doses de vacinas contra gripe. Já em Vila Velha, a vacina agora é fornecida somente em cinco locais. Assim como Serra e Guarapari que já zeraram o estoque , o município canela verde aguarda que novas doses sejam fornecidas pelo Ministério da Saúde.
CARIACICA
De acordo com a prefeitura, a vacinação no município segue normalmente nesta quarta-feira (25), inclusive, com mais quatro novos pontos (são 10 no total), além do sistema drive-thru no Shopping Moxuara. Os pontos de vacinação funcionam das 8h às 15h, de segunda a sexta-feira.
- Emef Terfina Rocha Ferreira (Itacibá)
- Emef Euvira Benedita Cardoso da Silva (Novo Brasil)
- Emef Noemia Costa Lima (Vista Mar)
- PA de Flexal II
- Escola João Pedro (Porto de Santana)
- Escola Valdice Alves (Cariacica Sede)
- Apae em Morada de Santa Fé
- Escola Zaira Manhães de Andrade (Nova Rosa da Penha I)
- Emef São Jorge (Rio Marinho)
- Emef Stélida Dias (Campo Grande)
- Drive-thru no Shopping Moxuara
EM VIANA, IDOSOS SÃO VACINADOS EM CASA
A Prefeitura de Viana informou que já imunizou todos os profissionais da saúde que atuam no município e, até as 17 horas de terça-feira (24), já havia imunizado 83% (4.325) dos idosos, público-alvo desta primeira etapa de imunização.
"A estratégia de vacinação adotada no município para idosos é a imunização porta a porta, ou seja, as equipes de Saúde tem ido às casas de maiores de 60 anos para imunizá-los. A prefeitura acrescenta que tem doses suficientes para vacinar 100% dos idosos", diz a nota do município.
VACINA SÓ COM AGENDAMENTO EM VITÓRIA
Em Vitória, o agendamento foi reaberto na tarde desta quarta-feira (25) depois de ter sido momentaneamente paralisado no final da tarde de ontem. As novas vagas foram abertas depois que a capital recebeu sete mil novas doses de vacinas contra gripe. O agendamento pode ser feito no portal da Prefeitura de Vitória e no aplicativo Vitória Online apenas para idosos e profissionais de saúde. A vacinação acontece em 25 escolas da rede municipal de ensino.
"O sistema foi configurado para que possamos imunizar todos sem filas, sem aglomerações e em segurança. Até o final da campanha, todos serão imunizados", afirma a secretária de Saúde, Cátia Lisboa.
Vitória diante do coronavírus
RESTAM POUCAS VACINAS EM VILA VELHA
A Prefeitura de Vila Velha anunciou na noite desta terça-feira (24) a suspensão parcial das vacinas contra a gripe, da campanha que começou na última segunda-feira (23). Através da Secretaria Municipal de Saúde, Vila Velha alegou que a suspensão é parcial e temporária, e que só haverá vacinação nos seguintes locais:
- Parque da Prainha (drive-thru)
- Shopping Boulevard (drive-thru)
- Ginásio Tartarugão
- Cemas
- Terra Vermelha UMEF Professor Paulo Cesar Vinha
SERRA
A Prefeitura da Serra fez um comunicado, na noite desta terça-feira (24), informando que a campanha contra a gripe, que começou na última segunda-feira (23), está temporariamente suspensa na cidade.
As vacinas contra influenza acabaram e o município aguarda a entrega de novas doses por parte do Governo do Estado para, assim, retomar a campanha de vacinação.
"A campanha está suspensa e será retomada, assim que um novo lote for entregue. Até o momento, cerca de 30 mil pessoas já foram vacinadas", informou, por nota, a prefeitura.
GUARAPARI
A Prefeitura de Guarapari comunicou, na noite desta terça-feira (24), a suspensão temporária da campanha de vacinação contra a gripe no município. O motivo, segundo a administração municipal, é a falta de vacinas que são repassadas pelo Governo Federal e o Estado.
"Assim que esse abastecimento ocorrer, a secretaria irá oferecer o serviço novamente a todos os idosos e profissionais da saúde, grupo que compõe esta primeira fase. O Ministério da Saúde informou que a distribuição será realizada de maneira fracionada, mas, ao mesmo tempo, anunciou que a vacinação de todos os grupos de risco será feita", diz o comunicado de Guarapari.
QUANDO CHEGAM AS NOVAS DOSES?
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Secretaria de Estado da Saúde para saber se há um prazo para a chegada de novas doses da vacina contra a gripe. Por nota, a Sesa informou que "as doses serão enviadas para os municípios de acordo com o que forem sendo encaminhadas pelo Ministério da Saúde ao Estado".
"A coordenação do Programa Estadual de Imunizações informa que para a 22ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, antecipada pelo Minstério da Saúde, o Estado recebeu duas remessas da vacina influenza, das 14 previstas para toda a campanha. Esclarece que na primeira remessa, enviada na semana passada, foram 181.200 doses, 15% da cota. Nesta segunda-feira (23), chegou a segunda remessa com 92 mil doses, que corresponde a 7,5% da cota da campanha. As doses serão enviadas para os municípios de acordo com o que forem sendo encaminhadas pelo Ministério da Saúde ao Estado", diz a nota