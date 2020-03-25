Veja onde ainda é possível tomar a vacina da gripe na Grande Vitória

Vacina contra a gripe já está suspensa em muitos locais da Grande Vitória Crédito: Divulgação/PMCI

Dois dias depois do início da campanha de vacinação contra a gripe, destinada nesse primeiro momento aos idosos e profissionais de saúde, alguns municípios da Grande Vitória já estão, temporariamente, sem doses da vacina. Agora, só há vacina disponível em Cariacica e Viana.

Em Vitória , é preciso agendar para receber a dose da vacina. O agendamento foi reaberto na tarde desta quarta-feira (25) , no portal da Prefeitura de Vitória e no aplicativo Vitória Online, depois que o município recebeu sete mil novas doses de vacinas contra gripe. Já em Vila Velha, a vacina agora é fornecida somente em cinco locais. Assim como Serra e Guarapari  que já zeraram o estoque , o município canela verde aguarda que novas doses sejam fornecidas pelo Ministério da Saúde.

CARIACICA

De acordo com a prefeitura, a vacinação no município segue normalmente nesta quarta-feira (25), inclusive, com mais quatro novos pontos (são 10 no total), além do sistema drive-thru no Shopping Moxuara. Os pontos de vacinação funcionam das 8h às 15h, de segunda a sexta-feira.

Emef Terfina Rocha Ferreira (Itacibá)

Emef Euvira Benedita Cardoso da Silva (Novo Brasil)



Emef Noemia Costa Lima (Vista Mar)

PA de Flexal II



Escola João Pedro (Porto de Santana)



Escola Valdice Alves (Cariacica Sede)



Apae em Morada de Santa Fé



Escola Zaira Manhães de Andrade (Nova Rosa da Penha I)



Emef São Jorge (Rio Marinho)



Emef Stélida Dias (Campo Grande)



Drive-thru no Shopping Moxuara



EM VIANA, IDOSOS SÃO VACINADOS EM CASA

A Prefeitura de Viana informou que já imunizou todos os profissionais da saúde que atuam no município e, até as 17 horas de terça-feira (24), já havia imunizado 83% (4.325) dos idosos, público-alvo desta primeira etapa de imunização.

"A estratégia de vacinação adotada no município para idosos é a imunização porta a porta, ou seja, as equipes de Saúde tem ido às casas de maiores de 60 anos para imunizá-los. A prefeitura acrescenta que tem doses suficientes para vacinar 100% dos idosos", diz a nota do município.

VACINA SÓ COM AGENDAMENTO EM VITÓRIA

Em Vitória, o agendamento foi reaberto na tarde desta quarta-feira (25) depois de ter sido momentaneamente paralisado no final da tarde de ontem . As novas vagas foram abertas depois que a capital recebeu sete mil novas doses de vacinas contra gripe. O agendamento pode ser feito no portal da Prefeitura de Vitória e no aplicativo Vitória Online apenas para idosos e profissionais de saúde. A vacinação acontece em 25 escolas da rede municipal de ensino.

"O sistema foi configurado para que possamos imunizar todos sem filas, sem aglomerações e em segurança. Até o final da campanha, todos serão imunizados", afirma a secretária de Saúde, Cátia Lisboa.

Vitória diante do coronavírus

RESTAM POUCAS VACINAS EM VILA VELHA

Parque da Prainha (drive-thru)



Shopping Boulevard (drive-thru)



Ginásio Tartarugão



Cemas



Terra Vermelha  UMEF Professor Paulo Cesar Vinha



SERRA

A Prefeitura da Serra fez um comunicado, na noite desta terça-feira (24), informando que a campanha contra a gripe, que começou na última segunda-feira (23), está temporariamente suspensa na cidade.

"A campanha está suspensa e será retomada, assim que um novo lote for entregue. Até o momento, cerca de 30 mil pessoas já foram vacinadas", informou, por nota, a prefeitura.

GUARAPARI

A Prefeitura de Guarapari comunicou, na noite desta terça-feira (24), a suspensão temporária da campanha de vacinação contra a gripe no município . O motivo, segundo a administração municipal, é a falta de vacinas que são repassadas pelo Governo Federal e o Estado.

"Assim que esse abastecimento ocorrer, a secretaria irá oferecer o serviço novamente a todos os idosos e profissionais da saúde, grupo que compõe esta primeira fase. O Ministério da Saúde informou que a distribuição será realizada de maneira fracionada, mas, ao mesmo tempo, anunciou que a vacinação de todos os grupos de risco será feita", diz o comunicado de Guarapari.

QUANDO CHEGAM AS NOVAS DOSES?

A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Secretaria de Estado da Saúde para saber se há um prazo para a chegada de novas doses da vacina contra a gripe. Por nota, a Sesa informou que "as doses serão enviadas para os municípios de acordo com o que forem sendo encaminhadas pelo Ministério da Saúde ao Estado".

"A coordenação do Programa Estadual de Imunizações informa que para a 22ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, antecipada pelo Minstério da Saúde, o Estado recebeu duas remessas da vacina influenza, das 14 previstas para toda a campanha. Esclarece que na primeira remessa, enviada na semana passada, foram 181.200 doses, 15% da cota. Nesta segunda-feira (23), chegou a segunda remessa com 92 mil doses, que corresponde a 7,5% da cota da campanha. As doses serão enviadas para os municípios de acordo com o que forem sendo encaminhadas pelo Ministério da Saúde ao Estado", diz a nota