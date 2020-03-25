Doses acabam e vacinação contra gripe é interrompida em Linhares

"Como a campanha foi antecipada, eles não tinham todas as doses ainda à disposição, ou seja, estão liberando de acordo com que o laboratório está produzindo. As doses estão sendo liberadas em cotas e uma nova cota está prevista para ser liberada nesta quarta-feira. Chegando em Vitória, eles liberam para a regional, que fica em Colatina, e depois essas doses são trazidas para Linhares. A previsão é que tudo seja normalizado na sexta-feira"