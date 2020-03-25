Doses acabam e vacinação contra gripe é interrompida em Linhares

A vacinação contra a gripe Influenza e H1N1 precisou ser interrompida após as doses disponíveis para o município de Linhares, Região Norte do Espírito Santo, chegarem ao fim. A expectativa é que uma nova cota seja liberada e a vacinação possa ser retomada na próxima sexta-feira (27).
Entre segunda (23) e terça-feira (24), foram aplicadas cerca de 10,6 mil doses da vacina em idosos e profissionais que atuam na área da saúde do município. A estimativa é que outros 5 mil idosos, grupo considerado de risco, ainda precisam ser imunizados na cidade.
A falta de doses da vacina contra a gripe é um problema nacional. A expectativa é que a situação seja normalizada ainda esta semana.
"Como a campanha foi antecipada, eles não tinham todas as doses ainda à disposição, ou seja, estão liberando de acordo com que o laboratório está produzindo. As doses estão sendo liberadas em cotas e uma nova cota está prevista para ser liberada nesta quarta-feira. Chegando em Vitória, eles liberam para a regional, que fica em Colatina, e depois essas doses são trazidas para Linhares. A previsão é que tudo seja normalizado na sexta-feira"
DRIVE-THRU
Com o objetivo de evitar aglomeração de pessoas e impedir a proliferação do novo coronavírus, a prefeitura de Linhares adotou um esquema especial para imunizar a população. Durante a primeira etapa de vacinação que é exclusiva para idosos, com mais de 60 anos, profissionais da área da saúde e professores, vários locais de vacinação foram disponibilizados no município.
Além dos pontos de vacinação, há unidades onde e possível se vacinar sem sair do carro. O esquema conhecido como drive-thru permite que o idoso que for de carro possa ser vacinado sem precisar descer do veículo, evitando assim contato com outras pessoas.
Em todo o município a estimativa da Secretaria Municipal de Saúde é imunizar 48 mil pessoas de todos os grupos contemplados pela campanha. Desse total, 15 mil são idosos com mais de 60 anos.