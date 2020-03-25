Conheça o “manual de etiqueta” nos supermercados do ES e se proteja do vírus

Clientes fazem compras em um supermercado de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

São regras básicas que devem ser observadas pelas pessoas para que se evite a contaminação da Covid-19 . Entre as recomendações, uma muito simples: se for inevitável ir ao supermercado, vá sozinho. Os idosos devem pedir a alguém para fazer a compra para eles.

Além de não ir em grupos às compras, a Acaps recomenda que ao tossir ou espirrar, cubra o rosto com o antebraço . Proteja-se e proteja os demais frequentadores mantendo uma distância de pelo menos um metro dos funcionários e de outros clientes. Não use dinheiro, que é de fácil contaminação. Dê preferência ao pagamento com cartão.

Se for idoso ou fizer parte do grupo de risco para o coronavírus, evite sair de casa e peça alguém para fazer suas compras, ou utilize outros meios, como a compra pela internet.

MEDIDAS RECOMENDADAS AOS SUPERMERCADOS

Com o objetivo de reduzir os riscos de contágio de clientes e funcionários, a Associação de Supermercados recomenda que sejam reforçadas a limpeza das lojas e dos equipamentos e que seja feito um forte trabalho de conscientização dos funcionários, para que eles divulguem as medidas de prevenção contra o coronavírus em suas famílias.

Acaps também pede que, neste momento, o horário de funcionamento das lojas não seja reduzido, para impedir que haja uma maior aglomeração de pessoas no ambiente.