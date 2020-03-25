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Leonel Ximenes

Conheça o “manual de etiqueta” nos supermercados do ES e se proteja do vírus

Atitudes simples, como manter um metro de distância dos clientes e funcionários, é recomendada; até tossir com "estilo" ajuda contra a Covid-19

Publicado em 25 de Março de 2020 às 05:00

Públicado em 

25 mar 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Pandemia de coronavírus: supermercados amanhecem lotados em Vitória
Clientes fazem compras em um supermercado de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
A Acaps, a Associação Capixaba dos Supermercados, lançou uma campanha em vídeo pela qual apela ao consumidor para que tome alguns cuidados ao fazer compras durante o período da pandemia do coronavírus.
São regras básicas que devem ser observadas pelas pessoas para que se evite a contaminação da Covid-19. Entre as recomendações, uma muito simples: se for inevitável ir ao supermercado, vá sozinho. Os idosos devem pedir a alguém para fazer a compra para eles.
Além de não ir em grupos às compras, a Acaps recomenda que ao tossir ou espirrar, cubra o rosto com o antebraço. Proteja-se e proteja os demais frequentadores mantendo uma distância de pelo menos um metro dos funcionários e de outros clientes. Não use dinheiro, que é de fácil contaminação. Dê preferência ao pagamento com cartão.
Se for idoso ou fizer parte do grupo de risco para o coronavírus, evite sair de casa e peça alguém para fazer suas compras, ou utilize outros meios, como a compra pela internet.

MEDIDAS RECOMENDADAS AOS SUPERMERCADOS

Com o objetivo de reduzir os riscos de contágio de clientes e funcionários, a Associação de Supermercados recomenda que sejam reforçadas a limpeza das lojas e dos equipamentos e que seja feito um forte trabalho de conscientização dos funcionários, para que eles divulguem as medidas de prevenção contra o coronavírus em suas famílias.

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Acaps também pede que, neste momento, o horário de funcionamento das lojas não seja reduzido, para impedir que haja uma maior aglomeração de pessoas no ambiente.
Segundo a Acaps, o setor supermercadista capixaba emprega mais de 40 mil pessoas diretamente em cerca de 1.500 lojas nos 78 municípios. Somados aos empregos indiretos, o setor mobiliza 120 mil postos de trabalho.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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