Vovó grava vídeo com a nora e pede que idosos fiquem em casa em Matilde

Em casa, Dona Xuxinha pede que idosos permaneçam em isolamento social até a pandemia do coronavírus passar Crédito: Arquivo pessoal

Manter-se em isolamento social é a medida mais eficaz para evitar que o novo coronavírus avance ainda mais, segundo as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e também do Ministério da Saúde. No caso dos idosos, ficar em casa torna-se ainda mais necessário porque eles fazem parte do grupo de risco da Covid-19

Muitos deles, contudo, se sentem solitários, além da falta das atividades rotineiras como ir ao supermercado ou uma caminhada. Nesse momento, o apoio dos familiares e de pessoas próximas é fundamental para que eles se sintam amparados. Foi exatamente isso que a dona de casa Cristiani Cabral Cezar, de 28 anos, fez com a própria sogra, a aposentada Therezinha Ludovico Liberato, de 83 anos, mais conhecida como Dona Xuxinha.

Moradores do pacato distrito de Matilde, no interior de Alfredo Chaves , na região Serrana do Estado, Dona Therezinha está há dias em casa, porém incomodada por não poder conversar com as amigas e tomar um cafezinho.

Para acabar com o tédio da sogra e levar uma mensagem aos idosos, Cristiani gravou um vídeo com Dona Therezinha, que é muito conhecida no pequeno vilarejo. A simpática vovozinha pediu que as amigas e também outras vovós permaneçam em casa para o próprio bem.