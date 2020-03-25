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Quarentena por coronavírus

Vovó grava vídeo com a nora e pede que idosos fiquem em casa em Matilde

Cumprindo com o isolamento social, mas com saudades de tomar um cafezinho com as amigas, Dona Therezinha pede que os mais velhos permaneçam em casa no distrito de Alfredo Chaves

Publicado em 25 de Março de 2020 às 12:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2020 às 12:17
Em casa, Dona Xuxinha pede que idosos permaneçam em isolamento social até a pandemia do coronavírus passar
Em casa, Dona Xuxinha pede que idosos permaneçam em isolamento social até a pandemia do coronavírus passar Crédito: Arquivo pessoal
Manter-se em isolamento social é a medida mais eficaz para evitar que o novo coronavírus avance ainda mais, segundo as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e também do Ministério da Saúde. No caso dos idosos, ficar em casa torna-se ainda mais necessário porque eles fazem parte do grupo de risco da Covid-19.

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Muitos deles, contudo, se sentem solitários, além da falta das atividades rotineiras como ir ao supermercado ou uma caminhada. Nesse momento, o apoio dos familiares e de pessoas próximas é fundamental para que eles se sintam amparados. Foi exatamente isso que a dona de casa Cristiani Cabral Cezar, de 28 anos, fez com a própria sogra, a aposentada Therezinha Ludovico Liberato, de 83 anos, mais conhecida como Dona Xuxinha.
Moradores do pacato distrito de Matilde, no interior de Alfredo Chaves, na região Serrana do Estado, Dona Therezinha está há dias em casa, porém incomodada por não poder conversar com as amigas e tomar um cafezinho.
Para acabar com o tédio da sogra e levar uma mensagem aos idosos, Cristiani gravou um vídeo com Dona Therezinha, que é muito conhecida no pequeno vilarejo. A simpática vovozinha pediu que as amigas e também outras vovós permaneçam em casa para o próprio bem.
"Ela estava há dias reclamando que estava com saudade das amigas dela, que queria sair, que era ruim ficar em casa. Ela mora no térreo e nós na casa de cima. Então desci e gravei com ela. Ela mandou um beijo e entendeu a situação. Fico triste porque sei que é chato. Ela fala que está presa em casa, coitada. É para o bem dela e de todos", disse.

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