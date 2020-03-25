Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Cariacica inicia lavagem especial das ruas para combater o coronavírus
Desinfecção

Cariacica inicia lavagem especial das ruas para combater o coronavírus

Serão desinfectados os locais de grande fluxo de pessoas, como proximidades de unidades de saúde, pontos de atendimento de vacinação, terminais de ônibus do Sistema Transcol, supermercados e farmácias

Publicado em 25 de Março de 2020 às 11:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2020 às 11:55
Cariacica inicia lavagem especial de ruas para combater a disseminação do Coronavírus
Cariacica inicia lavagem especial de ruas para combater a disseminação do Coronavírus Crédito: Lucas Calazans
Começou nesta quarta-feira (25) a operação especial de lavagem das ruas de Cariacica, realizada pela Secretaria Municipal de Serviços. A medida é mais uma ação para tentar combater a disseminação do novo coronavírus, a Covid-19. Serão desinfectados os locais de grande fluxo de pessoas, que exigem mais cuidados, como proximidades de unidades de saúde, pontos de atendimento de vacinação contra a influenza, terminais de ônibus do Sistema Transcol, supermercados e farmácias.
De acordo com a Prefeitura de Cariacica, o primeiro local que recebeu a limpeza foi no entorno do Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage, pois a unidade funciona 24 horas e realiza uma média de 30 mil atendimentos ao mês, configurando área de intensa circulação. Além do PA, outro ponto de desinfecção foi a proximidade da Unidade Básica de Saúde de Flexal II. Além desses locais, a administração municipal promete desinfectar outras regiões consideradas propícias para a disseminação do novo coronavírus.
A prefeitura explicou que a limpeza utiliza um concentrado com cloro e o trabalho é feito com caminhões-pipa. Para atuar, os funcionários usam equipamentos com itens e vestuário de segurança. 
"O composto com cloro irá acrescentar eficácia no combate, eliminação e circulação de microrganismos como bactérias, fungos e vírus que podem causar infecções. Os locais podem ser frequentados após 15 minutos de aplicação", explicou, por nota.
O órgão municipal completou que a limpeza das ruas com cloro não desobriga a população de prevenir-se ao sair de casa.
"Ao sair ao ar livre (somente em caso de necessidades como ir ao supermercado, farmácia ou demandas médicas), é necessário manter cuidados de higiene pessoal", informou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rodox, com Rodolfo Abrantes, e Dead Fish promovem encontro com muito rock no ES
Rodox, com Rodolfo Abrantes, e Dead Fish promovem encontro com muito rock no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 21/04/2026
Imagem de destaque
Cessar-fogo entre EUA e Irã se aproxima do fim em meio a incerteza sobre negociações

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados