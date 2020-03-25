Cariacica inicia lavagem especial das ruas para combater o coronavírus

Cariacica inicia lavagem especial de ruas para combater a disseminação do Coronavírus Crédito: Lucas Calazans

Começou nesta quarta-feira (25) a operação especial de lavagem das ruas de Cariacica , realizada pela Secretaria Municipal de Serviços. A medida é mais uma ação para tentar combater a disseminação do novo coronavírus , a Covid-19. Serão desinfectados os locais de grande fluxo de pessoas, que exigem mais cuidados, como proximidades de unidades de saúde, pontos de atendimento de vacinação contra a influenza, terminais de ônibus do Sistema Transcol, supermercados e farmácias.

De acordo com a Prefeitura de Cariacica , o primeiro local que recebeu a limpeza foi no entorno do Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage, pois a unidade funciona 24 horas e realiza uma média de 30 mil atendimentos ao mês, configurando área de intensa circulação. Além do PA, outro ponto de desinfecção foi a proximidade da Unidade Básica de Saúde de Flexal II. Além desses locais, a administração municipal promete desinfectar outras regiões consideradas propícias para a disseminação do novo coronavírus.

A prefeitura explicou que a limpeza utiliza um concentrado com cloro e o trabalho é feito com caminhões-pipa. Para atuar, os funcionários usam equipamentos com itens e vestuário de segurança.

"O composto com cloro irá acrescentar eficácia no combate, eliminação e circulação de microrganismos como bactérias, fungos e vírus que podem causar infecções. Os locais podem ser frequentados após 15 minutos de aplicação", explicou, por nota.

O órgão municipal completou que a limpeza das ruas com cloro não desobriga a população de prevenir-se ao sair de casa.