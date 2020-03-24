Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Temporariamente

Vacinas contra a gripe acabam na Serra e campanha é suspensa

De acordo com a prefeitura da cidade, aproximadamente 30 mil pessoas já foram vacinadas na Serra; município vai retomar a campanha assim que o novo repasse da vacina chegar.

Publicado em 24 de Março de 2020 às 20:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 20:44
Vacinação contra o sarampo
Vacinação contra a gripe está suspensa na Serra. O motivo é o fim das vacinas na cidade. Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil
A Prefeitura Municipal da Serra fez um comunicado, na noite desta terça-feira (24), informando que a campanha contra a gripe, que começou na última segunda-feira (23), está temporariamente suspensa na cidade.
Em nota enviada à reportagem de A Gazeta, o município alegou que as vacinas contra influenza acabaram e, por isso, aguarda a entrega de novas doses por parte do Governo do Estado para, assim, retomar a campanha de vacinação.
"A campanha está suspensa e será retomada, assim que um novo lote for entregue. Até o momento, aproximadamente 30 mil pessoas já foram vacinadas", diz o aviso.
A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado da Saúde para saber se há um prazo para a chegada de novas doses da vacina contra a gripe. 
"A coordenação do Programa Estadual de Imunizações informa que para a 22ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, antecipada pelo Minstério da Saúde, o Estado recebeu duas remessas da vacina influenza, das 14 previstas para toda a campanha".
"Esclarece que na primeira remessa, enviada na semana passada, foram 181.200 doses, 15% da cota. Nesta segunda-feira (23), chegou a segunda remessa com 92 mil doses, que corresponde a 7,5% da cota da campanha. As doses serão enviadas para os municípios de acordo com o que forem sendo encaminhadas pelo Ministério da Saúde ao Estado".

Veja Também

Vila Velha suspende parcialmente vacinação para gripe

Vacinação contra a gripe é interrompida em Cachoeiro de Itapemirim

Vacinação contra a gripe é temporariamente suspensa em Guarapari

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Lúcio Wanderley Santos Lima Filho foi morto a tiros no bairro Bebedouro, em Linhares
Homem é assassinado a tiros após confusão em festa em Linhares
Vacina da gripe
Por que é necessário tomar a vacina contra gripe todo ano?
Imagem Edicase Brasil
Como está o clima do agronegócio para 2026?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados