Vacinas contra a gripe acabam na Serra e campanha é suspensa

Vacinação contra a gripe está suspensa na Serra. O motivo é o fim das vacinas na cidade. Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil

Prefeitura Municipal da Serra fez um comunicado, na noite desta terça-feira (24), informando que a campanha contra a gripe, que começou na última segunda-feira (23), está temporariamente suspensa na cidade.

Em nota enviada à reportagem de A Gazeta, o município alegou que as vacinas contra influenza acabaram e, por isso, aguarda a entrega de novas doses por parte do Governo do Estado para, assim, retomar a campanha de vacinação.

"A campanha está suspensa e será retomada, assim que um novo lote for entregue. Até o momento, aproximadamente 30 mil pessoas já foram vacinadas", diz o aviso.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado da Saúde para saber se há um prazo para a chegada de novas doses da vacina contra a gripe.

"A coordenação do Programa Estadual de Imunizações informa que para a 22ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, antecipada pelo Minstério da Saúde, o Estado recebeu duas remessas da vacina influenza, das 14 previstas para toda a campanha".