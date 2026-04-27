'Nunca vi isso antes': jogador inglês fala à BBC sobre estreia no futebol brasileiro e relação com torcida do Corinthians

Jesse Lingard joga pela primeira vez no Brasil. Ele estreou no Corinthians em 1º de abril, pelo Campeonato Brasileiro Crédito: BBC

Jesse Lingard, ex-atacante do Manchester United e da seleção inglesa , entrou para a história do futebol na última semana ao se tornar o primeiro inglês a marcar um gol na Copa do Brasil. Ele garantiu a vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Barra, de Santa Catarina, em sua sétima partida pelo clube paulista e segunda como titular.

Lingard foi apresentado pelo Corinthians no início de março, e tem contrato assinado até o fim deste ano. Ele é apenas o segundo jogador nascido na Inglaterra a vestir a camisa do clube. O primeiro foi Colin Kazim, que nasceu no país, mas se naturalizou turco e atuou pelo time paulista entre 2017 e 2018.

A estreia de Lingard aconteceu no dia 1º de abril, no Maracanã, na derrota do Corinthians por 3 a 1 para o Fluminense. Naquele momento, o time atravessava uma fase turbulenta, com oito jogos seguidos sem vitória — sequência que acabou levando à demissão do técnico Dorival Júnior e a contratação de Fernando Diniz, ex-técnico interino da Seleção Brasileira.

Na primeira grande entrevista desde que chegou ao Brasil, Lingard falou com exclusividade à BBC News sobre adaptação ao país, o futebol brasileiro e sua relação com a torcida corintiana, conhecida como uma das mais apaixonadas.

"Eles [torcedores] dão 100% o tempo todo. E quando o time não está tão bem, vão até o centro de treinamento, falam com a gente... Eu nunca tinha vivido isso antes. Dá pra ver o quanto são apaixonados e o quanto querem que a gente jogue bem e vença. Isso dá ainda mais motivação pra ganhar no dia do jogo", afirmou.

Ele também falou sobre a expectativa de um confronto com Neymar, atualmente no Santos.

"É sempre bom jogar contra jogadores de nível mundial. Você consegue se testar contra esses caras", afirmou.

Aos 33 anos, Lingard atuou na Inglaterra durante praticamente toda a carreira. Em 2024, foi para a Ásia jogar pelo FC Seoul, da Coreia do Sul, onde ficou até dezembro de 2025.

Segundo o inglês, o que o atraiu ao Brasil foi a "competitividade" do futebol. Ele reconhece que a decisão é incomum para um jogador europeu, mas diz que recomendaria a outros colegas.

"Continua sendo um futebol de alto nível. Eu acredito que posso jogar nesse nível. Pra mim, foi muito sobre a competição — o tamanho do clube, o tamanho da liga. Eu tinha outras propostas, mas quis me desafiar", disse o inglês, deixando claro seu objetivo:

"Vim pra ganhar título. Vim pra vencer."

A menos de dois meses para a Copa do Mundo , o jogador vê o Brasil, Inglaterra e França como seleções muito fortes. Sua última Copa foi em 2018, quando a Inglaterra chegou à semifinal. Este ano, ele acredita que os ingleses vão longe.

"Sempre tivemos boas chances. Em grandes torneios, costumamos ir bem. Eu acredito nos caras, sei o quanto são bons — então não vejo por que não."

A repórter Ione Wells conversou com o jogador no centro de treinamento do clube, em São Paulo, na última quinta-feira (23/4). Confira os principais trechos da entrevista.

BBC: Há poucos dias você se tornou o primeiro jogador inglês a marcar um gol na Copa do Brasil. Como é essa sensação?

Jesse Lingard: É uma sensação incrível. Como eu já disse, antes de vir pra cá eu já conhecia o clube, sabia o tamanho dele. Então, pra mim, vir pra cá foi uma grande honra. E estou aproveitando cada momento.

BBC: Muitos jogadores europeus vão atrás de salários altos na Arábia Saudita ou na MLS [Major League Soccer, a liga profissional de futebol dos Estados Unidos]. O que te atraiu ao Brasil?

Lingard: Acho que foi a competitividade. Ainda é um futebol de alto nível. E eu acredito que ainda posso jogar nesse nível. Então, pra mim, foi muito sobre isso, a competição. Como eu disse, o tamanho do clube, o tamanho da liga. Eu ainda quero me testar. Tive outras propostas, mas sempre busco me desafiar.

BBC: Você acha que outros jogadores ingleses deveriam considerar o Brasil? Não é um destino comum.

Lingard: Não é comum, é diferente. Mas eu gosto de ser diferente. Acho que, para outros jogadores ingleses, e europeus, é uma opção muito boa.

BBC: Memphis Depay [jogador do Corinthians], seu ex-colega no Manchester United, falou com você antes de vir pra cá. Ele disse algo que te fez pensar em vir?

Lingard: A gente trocou algumas mensagens antes de eu vir. Ele falou do clube, do que representa, e isso me atraiu ainda mais. E ter ele aqui também ajuda muito, me ajudou bastante quando cheguei.

BBC: Teve algo específico que ele disse que te convenceu?

Lingard: Não muito, foi uma conversa mais particular. Mas, como eu disse, ele me ajudou bastante desde que cheguei. Falou muito bem daqui, disse que gostou quando chegou e se adaptou rápido. Então, pra mim, é isso: adaptação.

BBC: Quais foram suas primeiras impressões do Brasil? Já conseguiu conhecer um pouco do país ou foi mais treino?

Lingard: O calendário está bem cheio. Estamos treinando todos os dias. Acho que tivemos uns dois dias de folga no mês. Tem jogo a cada três dias. Então essa parte de conhecer melhor o país vai ter que esperar. Por enquanto é treino e jogo, mas isso tem sido bom. Eu precisava disso, estava sem jogar desde dezembro.

BBC: Já aprendeu algumas palavras em português?

Lingard: Aprendi, mas não posso falar todas [risos]. Mas o básico: "bom dia", "boa tarde", "boa noite", "obrigado", "por favor".

BBC: É difícil chegar num lugar novo com outra língua?

Lingard: Sim. Na Coreia eu tinha tradutor, aqui não tenho. Alguns jogadores falam um pouco de inglês e ajudam. É tudo diferente, cultura, idioma, mas estou aprendendo e quero aprender português enquanto estiver aqui. O coreano era muito difícil. Aqui acho que consigo aprender melhor.

BBC: Sua estreia foi no Maracanã, um estádio lendário. Você entrou com o time perdendo por 2 a 0. Como foi aquele momento?

Lingard: Foi incrível estar de volta ao campo. Eu estava há meses sem jogar, treinando sozinho, o que é difícil. Você quer estar com o time, com a torcida. Então voltar a jogar foi uma sensação muito boa.

BBC: E o Maracanã?

Lingard: Incrível. Mas, pra mim, o mais importante é ganhar. Eu entrei em uma situação difícil, então precisei tentar jogar no meu melhor nível, ajudar o time o máximo possível. Mas, no fim, não conseguimos o resultado.

Crédito: BBC

BBC: Como você compara o estilo de jogo no Brasil com Coreia e Inglaterra?

Lingard: É bem diferente. É muito físico. Eu percebi isso logo no começo, nos treinos, quando cheguei. Mas também tem um lado tático forte. Com a chegada do novo técnico [Fernando Diniz], ele tem sido bem presente com os jogadores, trabalha muito no individual, e isso ajuda a tirar o melhor de mim. Quando você tem um treinador que trabalha assim, mais próximo, faz diferença. E, como eu disse, ele tem sido muito, muito tático com a gente.

BBC: Os torcedores do Corinthians são conhecidos como alguns dos mais apaixonados do mundo. Eles se chamam de "loucos". Você já sentiu isso?

Lingard: Percebi isso desde o primeiro dia, pra ser sincero. No estádio, nos jogos em casa, fora… eles dão 100% o tempo todo. E quando o time não está tão bem, eles vão até o centro de treinamento. Dá pra ver o quanto eles são apaixonados, o quanto querem que a gente jogue bem e vença. Isso dá ainda mais motivação pra ganhar no dia do jogo.

BBC: Teve algum momento mais intenso que você viveu com a torcida?

Lingard: Acho que isso de eles irem ao centro de treinamento. Quando você está em uma fase ruim… eu nunca tinha vivido isso antes. Torcedores entrando no CT e falando com a gente, nunca tinha passado por isso. Então foi algo diferente. Mas eles merecem estar no topo, ganhando jogos sempre, então eu entendo de onde vem isso.

BBC: Você falou que essa paixão pode ser incrível, mas também pode ser difícil, com a cobrança. Como você lida com essa pressão?

Lingard: Você tem que ser forte mentalmente. Às vezes é difícil, mas precisa ser resiliente. É um clube enorme, sempre vai ter muita expectativa pra ganhar jogos. Quando você não consegue, vem a cobrança. Mas, como eu disse, é preciso ter a cabeça forte. Eu já passei por essa fase na minha vida e hoje estou em um ponto em que consigo lidar com as críticas.

BBC: Nos momentos mais difíceis por causa dessa pressão, o que te ajudou?

Lingard: Minha família e meus amigos próximos. Eles sempre foram importantes pra mim. Quando as coisas não estão indo bem, você pode ir pra casa, conversar com eles, se abrir. Eles entendem de onde a gente veio e o quanto trabalhamos pra chegar até aqui. Ter eles por perto tem sido muito importante.

BBC: Você mencionou que o Corinthians vive um momento um pouco turbulento, com novo técnico… o Memphis Depay está lesionado. Você sente pressão pessoal para ajudar o clube a reagir?

Lingard: Pra ser sincero, não sinto pressão. Eu cheguei e estou tentando ser eu mesmo, me adaptar à situação. É difícil, mas é trabalhar duro nos treinos e entrar bem nos jogos.

BBC: Tem algo específico que você quer conquistar nesse período no Corinthians?

Lingard: Ganhar. Isso é o mais importante. Títulos são importantes no futebol. Vim pra ganhar, levantar troféu — esse é o principal objetivo.

BBC: Brasileirão ou Libertadores?

Lingard: A Libertadores seria algo enorme. É um grande torneio. Mas qualquer título já está bom. Alguns troféus seriam ótimos.

Jesse Lingard em entrevista para Ione Wells, da BBC News Crédito: BBC

BBC: Quero falar um pouco sobre como esse momento se encaixa na sua carreira. Você foi revelado pelo Manchester United e viveu o clube desde muito jovem, desde os sete anos. Como esse período moldou você como jogador e como pessoa, e como isso influencia o que você está fazendo agora?

Lingard: Estar em um clube como o Manchester United desde os sete anos e, claro, ficar lá por muitos anos pode ser difícil. Mas aquele período foi incrível: conquistamos coisas grandes no clube. Só que chega um momento em que você precisa seguir em frente. E, pra mim, foi a Coreia. Muita gente ficou surpresa com essa decisão. Mas eu achei que, naquele momento, foi bom pra mim me afastar um pouco, clarear a cabeça e voltar a focar no futebol. Como eu disse, os capítulos vão mudando, e agora estou aqui. Tive um caminho diferente do de muita gente... mas eu sou assim mesmo, gosto de explorar, tentar coisas novas. É por isso que estou aqui.

BBC: Era isso que eu queria te perguntar… Você preferiria ser um jogador de um clube só ou acha que essa experiência de jogar em lugares diferentes valeu a pena, olhando pra sua carreira hoje?

Lingard: Acho que tudo na vida já está meio escrito. Então, o que vier, eu sou sempre grato. Respeito muito a minha trajetória. Já aconteceu, já está escrito. Então você tem que aproveitar o caminho e seguir trabalhando duro.

BBC: Mas você sente que jogar em diferentes lugares foi algo importante, olhando agora pra sua vida?

Lingard: Sim, 100%. Conheci pessoas que vão ser amigas pra vida toda. Ir pra novos clubes, conhecer gente nova, viver experiências diferentes com torcedores… tudo isso vai ficar como uma grande lembrança e é uma parte importante da minha vida.

BBC: Você ainda mantém contato com muitos jogadores com quem atuou no United?

Lingard: Sim, acho que é sempre importante manter contato com velhos amigos. O Bruno [Fernandes], por exemplo, é alguém com quem eu falo bastante. A gente conversa bastante pelo Instagram. Ele chegou um pouco depois de mim no United e, sinceramente, tem ido muito, muito bem. Ele sempre quis ver o melhor de mim lá, sempre disse isso. Sempre foi um cara presente, com quem posso contar. Acho importante isso entre companheiros, poder trocar ideia sobre as coisas.

BBC: Estamos a poucas semanas da Copa do Mundo. Você foi convocado para a Copa em 2018. Como é esse período para os jogadores?

Lingard: Pode ser um pouco complicado, porque você está pensando na Copa, quer estar no time e evitar lesões… Mas ainda faltam quatro ou cinco jogos da temporada, então os jogadores ficam mais cautelosos. Ao mesmo tempo, querem terminar a temporada bem e ajudar o time. Mas é preciso ter cuidado com lesões, cuidar do corpo e se preparar para um grande torneio.

BBC: Quais são as chances da Inglaterra?

Lingard: Acho que sempre tivemos boas chances. Em 2018 fomos muito bem, e depois na Euro também. Em grandes torneios, normalmente vamos bem.

BBC: Dá pra ganhar?

Lingard: Acho que sim. Eu acredito nos caras. Tenho confiança neles. Sei o quanto são bons, então não vejo por que não.

BBC: E o Brasil?

Lingard: O Brasil é muito forte, pra ser sincero. Acho que Inglaterra, Brasil e França são seleções muito fortes. Assisti ao jogo entre França e Brasil algumas semanas atrás, foi um grande jogo. Acho que eles também têm boas chances. E com a situação do Neymar, se ele voltar, vai ficar ainda mais interessante.

BBC: Você pode enfrentar o Neymar. Como vê isso?

Lingard: É bom. Eu conheço ele, a gente já conversou algumas vezes. Vejo ele às vezes no verão…Ainda não falei com ele desde que cheguei aqui, mas é sempre bom jogar contra jogadores de alto nível, de classe mundial. Você consegue se testar contra esses caras.

BBC: Algum jogador brasileiro que você admira mais?

Lingard: Neymar, com certeza. Neymar e Ronaldinho. Já vi o Ronaldinho algumas vezes também. É um cara muito humilde, gente boa. Então seriam esses dois.

BBC: Onde você se vê nos próximos anos? O que seria sucesso aqui?