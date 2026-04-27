Motociclista morre ao bater em carreta parada em rodovia no Norte do ES

Um motociclista morreu após colidir com uma carreta parada na ES 245, em Rio Bananal, rodovia que liga o município a Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar (PM), Edivan Santos de Oliveira conduzia uma motocicleta Honda CG 160 Fan, de cor azul, no momento da batida, na noite de domingo (26). A corporação não informou a idade dele nem as circunstâncias do acidente.
Testemunhas relataram à PM que a carreta estava quebrada e parada na pista desde a última sexta-feira (24), sem qualquer tipo de sinalização que indicasse a situação. Após o acidente, um mecânico da empresa responsável pelo veículo esteve no local e informou aos policiais que não conseguiu retirá-lo da pista devido ao travamento do rolamento do eixo dianteiro, o que estaria impedindo a movimentação.
A Polícia Científica informou que o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.