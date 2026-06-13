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Exposição

Galeria Matias Brotas celebra 20 anos com exposição de artistas capixabas; saiba mais

Para comemorar suas duas décadas, galeria abre espaço para exposição sobre memória e transformação
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 13 de Junho de 2026 às 12:00

Exposição inédita vem a galeria em comemoração de seu aniversário
Exposição inédita vem a galeria em comemoração de seu aniversário Lando

Em comemoração aos seus 20 anos, a Galeria Matias Brotas está com exposição nova. A mostra “Eu é o outro” abre no dia 16 de junho na galeria de arte contemporânea, reunindo trabalhos inéditos dos artistas capixabas Lando e Rosana Paste. A mostra faz parte da programação comemorativa e permanece em cartaz até 14 de agosto em Vitória. A entrada é gratuita ao público.


Com texto crítico de Rodrigo Hipólito que acompanha a mostra, a exposição propõe ao público um percurso ligado por memória, permanência e transformação. Apesar das trajetórias distintas dos dois artistas, as obras que compõem a exposição estão unidas por questões ligadas à memória, ao corpo e às transformações da experiência humana.


Nas obras apresentadas por Lando, a cerâmica é destaque como campo de experimentação, desenvolvendo esculturas produzidas a partir de barro e diferentes processos de queima. Já Rosana Paste apresenta trabalhos realizados com Bronze, com peças que partem de experiências pessoais e relações afetivas.


Ao longo de duas décadas de atuação, a galeria Matias Brotas - Arte Contemporânea se consolidou como um dos principais espaços dedicados à arte contemporânea na Grande Vitória, com foco na valorização da arte capixaba e no diálogo da produção local com o público. 

Ao longo de duas décadas, a galeria se consolidou como um dos principais espaços
Ao longo de duas décadas, a galeria se consolidou como um dos principais espaços Rosana Paste

SERVIÇO

Exposição: “Eu é o outro”
Local: Matias Brotas Arte Contemporânea

Artistas: Lando e Rosana Paste
Texto crítico: Rodrigo Hipólito

Entrada: gratuita
Período expositivo: 16 de junho a 14 de agosto de 2026

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