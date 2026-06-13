Galeria Matias Brotas celebra 20 anos com exposição de artistas capixabas; saiba mais

Em comemoração aos seus 20 anos, a Galeria Matias Brotas está com exposição nova. A mostra “Eu é o outro” abre no dia 16 de junho na galeria de arte contemporânea, reunindo trabalhos inéditos dos artistas capixabas Lando e Rosana Paste. A mostra faz parte da programação comemorativa e permanece em cartaz até 14 de agosto em Vitória. A entrada é gratuita ao público.





Com texto crítico de Rodrigo Hipólito que acompanha a mostra, a exposição propõe ao público um percurso ligado por memória, permanência e transformação. Apesar das trajetórias distintas dos dois artistas, as obras que compõem a exposição estão unidas por questões ligadas à memória, ao corpo e às transformações da experiência humana.





Nas obras apresentadas por Lando, a cerâmica é destaque como campo de experimentação, desenvolvendo esculturas produzidas a partir de barro e diferentes processos de queima. Já Rosana Paste apresenta trabalhos realizados com Bronze, com peças que partem de experiências pessoais e relações afetivas.





Ao longo de duas décadas de atuação, a galeria Matias Brotas - Arte Contemporânea se consolidou como um dos principais espaços dedicados à arte contemporânea na Grande Vitória, com foco na valorização da arte capixaba e no diálogo da produção local com o público.