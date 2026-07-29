Leilão de Neymar inclui fim de semana na casa do jogador e raquete assinada por João Fonseca

O Instituto Projeto Neymar Jr. anunciou os 17 itens que estarão na sexta edição do leilão da organização, que acontecerá no dia 3 de agosto, no Suhai Music Hall, na zona sul da cidade de São Paulo.
Publicado em 29 de Julho de 2026 às 09:36
O Instituto Projeto Neymar Jr. anunciou os 17 itens que estarão na sexta edição do leilão da organização, que acontecerá no dia 3 de agosto, no Suhai Music Hall, na zona sul da cidade de São Paulo.
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