Leilão de Neymar inclui fim de semana na casa do jogador e raquete assinada por João Fonseca

O Instituto Projeto Neymar Jr. anunciou os 17 itens que estarão na sexta edição do leilão da organização, que acontecerá no dia 3 de agosto, no Suhai Music Hall, na zona sul da cidade de São Paulo.

Entre os itens estão camisetas de futebol e objetos autografados por Neymar e por outros atletas, como o tenista João Fonseca e o boxeador Mike Tyson. Além disso, haverá diferentes experiências com o jogador, desde jogar uma partida de videogame ou pôquer ao lado dele até passar um fim de semana em sua casa, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.





O dinheiro arrecadado será destinado ao instituto, que atende crianças e jovens de 7 a 17 anos em situação de vulnerabilidade social. No ano passado, itens como o blazer que Neymar Jr. usou no evento e a coroa do jogador foram arrematados por R$ 2,6 milhões e R$ 3,5 milhões, respectivamente.





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