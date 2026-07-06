AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Futebol
  • Goleiro norueguês explica farpas com Neymar Jr: 'Queria entrar na cabeça dele'
Copa do Mundo

Goleiro norueguês explica farpas com Neymar Jr: 'Queria entrar na cabeça dele'

Nyland, da Noruega, explicou as farpas que trocou com Neymar antes de o camisa 10 cobrar o pênalti que definiu a derrota e eliminação da seleção brasileira por 2 a 1

Publicado em 06 de Julho de 2026 às 15:43

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 jul 2026 às 15:43
Nyland, goleiro da Noruega
Nyland, goleiro da Noruega Reprodução / Instagram

O goleiro Nyland, da Noruega, explicou as farpas que trocou com Neymar antes de o camisa 10 cobrar o pênalti que definiu a derrota e eliminação da seleção brasileira por 2 a 1 nas oitavas de final da Copa do Mundo.


Nyland não quis entrar em detalhes, mas disse que "tentou entrar na cabeça" do brasileiro antes do pênalti cobrado já nos acréscimos da partida. Apesar de norueguês, ele fala espanhol por jogar há bastante tempo na Europa. "Só queria entrar na cabeça dele. Não importa [o que disse]. No final, defendi o mais importante [batido por Bruno Guimarães] e conseguimos algo especial. Sim, claro [foi partida mais importante da carreira]", Nyland, na zona mista.

O dublador Gabriel Velloso fez a leitura labial do momento entre Nyland e Neymar. O momento foi exibido durante a transmissão do Fantástico, na TV Globo. "Onde quer que eu bata?", questionou Neymar. "Na trave. Tenta na trave", respondeu Nyland. O camisa 10 foi para a bola, fez o gol e falou com o goleiro: "Aqui não. Aqui não, otário". Nyland teve atuação de gala contra o Brasil. O goleiro norueguês fez, pelo menos, quatro defesas importantes na partida uma delas no pênalti de Bruno Guimarães, ainda no primeiro tempo. Ele só não conseguiu evitar o gol de Neymar.


Neymar indica adeus à seleção: 'Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui'. A Noruega venceu o Brasil por 2 a 1 vai encarar a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo. O jogo está marcado para o próximo sábado, às 18h (de Brasília), em Miami. A seleção brasileira, por outro lado, amarga o seu maior jejum no Mundial: seis edições seguidas sem um título.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Copa 2026 Copa do Mundo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Seleção está vivendo em negação': o que a eliminação para a Noruega revela sobre o modelo do futebol brasileiro
Polícia Militar constatou que o motociclista não tinha habilitação.
Motociclista é arremessado em acidente com carro em Linhares
Imagem de destaque
5 dicas para proteger a saúde física e mental dos idosos durante o inverno

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados