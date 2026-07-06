Goleiro norueguês explica farpas com Neymar Jr: 'Queria entrar na cabeça dele'

O goleiro Nyland, da Noruega, explicou as farpas que trocou com Neymar antes de o camisa 10 cobrar o pênalti que definiu a derrota e eliminação da seleção brasileira por 2 a 1 nas oitavas de final da Copa do Mundo.
Nyland não quis entrar em detalhes, mas disse que "tentou entrar na cabeça" do brasileiro antes do pênalti cobrado já nos acréscimos da partida. Apesar de norueguês, ele fala espanhol por jogar há bastante tempo na Europa. "Só queria entrar na cabeça dele. Não importa [o que disse]. No final, defendi o mais importante [batido por Bruno Guimarães] e conseguimos algo especial. Sim, claro [foi partida mais importante da carreira]", Nyland, na zona mista.
O dublador Gabriel Velloso fez a leitura labial do momento entre Nyland e Neymar. O momento foi exibido durante a transmissão do Fantástico, na TV Globo. "Onde quer que eu bata?", questionou Neymar. "Na trave. Tenta na trave", respondeu Nyland. O camisa 10 foi para a bola, fez o gol e falou com o goleiro: "Aqui não. Aqui não, otário". Nyland teve atuação de gala contra o Brasil. O goleiro norueguês fez, pelo menos, quatro defesas importantes na partida uma delas no pênalti de Bruno Guimarães, ainda no primeiro tempo. Ele só não conseguiu evitar o gol de Neymar.
Neymar indica adeus à seleção: 'Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui'. A Noruega venceu o Brasil por 2 a 1 vai encarar a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo. O jogo está marcado para o próximo sábado, às 18h (de Brasília), em Miami. A seleção brasileira, por outro lado, amarga o seu maior jejum no Mundial: seis edições seguidas sem um título.