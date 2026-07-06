Viaturas da Guarda capotam em acidente com caminhão em Marataízes

Duas viaturas da Guarda Civil de Presidente Kennedy capotaram após um acidente com um caminhão em Marataízes, no Sul do Espírito Santo, nesta segunda-feira (6). Segundo a Polícia Militar, a colisão aconteceu na ES 060, no bairro Boa Vista do Sul. Havia seis agentes nos veículos, mas ninguém ficou ferido.





A corporação informou que uma das viaturas transportava armas e munições, que foram lançadas para fora do veículo durante o capotamento. A reportagem tenta contato com a Guarda Civil de Presidente Kennedy para saber sobre a recuperação do material, mas ainda não houve retorno.





De acordo com a PM, os agentes relataram que o caminhão fez uma conversão brusca à esquerda sem sinalizar. Uma das viaturas realizava uma ultrapassagem no momento, foi atingida e capotou várias vezes. A segunda viatura, que seguia atrás do caminhão, não conseguiu desviar, bateu no veículo de carga e também capotou.





O motorista do caminhão fez o teste do etilômetro, que teve resultado negativo para ingestão de álcool.