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ES 060

Viaturas da Guarda capotam em acidente com caminhão em Marataízes

Viaturas são da Guarda Civil Municipal de Presidente Kennedy. Uma delas transportava armas e munições, que foram lançadas para fora do veículo

Publicado em 06 de Julho de 2026 às 16:45

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

06 jul 2026 às 16:45
Duas viaturas da Guarda de Presidente Kennedy capotaram após batida com caminhão na ES 060, em Marataízes
Viaturas da Guarda se envolvem em acidente no Sul do ES Leitor A Gazeta

Duas viaturas da Guarda Civil de Presidente Kennedy capotaram após um acidente com um caminhão em Marataízes, no Sul do Espírito Santo, nesta segunda-feira (6). Segundo a Polícia Militar, a colisão aconteceu na ES 060, no bairro Boa Vista do Sul. Havia seis agentes nos veículos, mas ninguém ficou ferido.


A corporação informou que uma das viaturas transportava armas e munições, que foram lançadas para fora do veículo durante o capotamento. A reportagem tenta contato com a Guarda Civil de Presidente Kennedy para saber sobre a recuperação do material, mas ainda não houve retorno.


De acordo com a PM, os agentes relataram que o caminhão fez uma conversão brusca à esquerda sem sinalizar. Uma das viaturas realizava uma ultrapassagem no momento, foi atingida e capotou várias vezes. A segunda viatura, que seguia atrás do caminhão, não conseguiu desviar, bateu no veículo de carga e também capotou.


O motorista do caminhão fez o teste do etilômetro, que teve resultado negativo para ingestão de álcool.

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