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Astrologia

Bambu-da-sorte: saiba como utilizar a planta para atrair boas energias

Associada à prosperidade, ao equilíbrio e à renovação, a planta é usada para criar ambientes mais leves e acolhedores
Portal Edicase

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Publicado em 06 de Julho de 2026 às 17:55

O bambu-da-sorte é frequentemente utilizado para atrair boas energias e criar uma atmosfera mais leve (Imagem: New Africa | Shutterstock)
O bambu-da-sorte é frequentemente utilizado para atrair boas energias e criar uma atmosfera mais leve Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock
O bambu-da-sorte se tornou uma das plantas mais populares quando o assunto é harmonização de ambientes. Muito presente em casas, escritórios e espaços comerciais, ele é conhecido por seu significado simbólico de prosperidade, equilíbrio e renovação. Apesar do nome, a espécie não é um bambu verdadeiro, mas ganhou esse apelido por sua aparência e pela associação com práticas orientais, como o Feng Shui.
Além de ser fácil de cuidar, o bambu-da-sorte é frequentemente utilizado para atrair boas energias e criar uma atmosfera mais leve e acolhedora. A seguir, confira como aproveitar seu potencial simbólico!

Escolha o número de hastes de acordo com a intenção

No Feng Shui, acredita-se que a quantidade de hastes do bambu-da-sorte representa diferentes desejos e objetivos. Cada composição possui um significado específico:
  • Duas hastes simbolizam amor, união e harmonia nos relacionamentos;
  • Três hastes representam felicidade, prosperidade e longevidade;
  • Cinco hastes estão associadas à saúde e ao bem-estar;
  • Oito hastes simbolizam crescimento, sucesso e abundância;
  • Nove hastes representam boa sorte e realização de desejos.

Posicione a planta em locais estratégicos

A intenção colocada no momento de posicionar a planta também faz parte do simbolismo do ritual. Segundo o Feng Shui, o local onde o bambu-da-sorte é colocado pode reforçar diferentes áreas da vida. Ambientes de trabalho costumam ser escolhidos para favorecer o crescimento profissional e financeiro , enquanto salas e entradas da casa são indicadas para promover harmonia e acolher boas energias. O mais importante é manter a planta em um local organizado, iluminado por luz indireta e onde ela possa se desenvolver de forma saudável.
Quando bem cuidado, o bambu-da-sorte transmite sensação de vitalidade e renovação (Imagem: ucakucak | Shutterstock)
Quando bem cuidado, o bambu-da-sorte transmite sensação de vitalidade e renovação Crédito: Imagem: ucakucak | Shutterstock

Mantenha a planta sempre bonita

Uma planta bem cuidada transmite sensação de vitalidade e renovação. Por isso, troque a água regularmente quando o bambu-da-sorte estiver cultivado em recipientes com água, mantenha as raízes sempre cobertas e evite deixá-lo exposto ao sol forte, que pode queimar suas folhas. Caso seja cultivado em terra, mantenha o solo levemente úmido, sem excesso de água.

Utilize recipientes que reforcem o simbolismo

No Feng Shui, recipientes de vidro permitem visualizar a água, elemento associado ao fluxo da prosperidade. Vasos de cerâmica também são bastante utilizados por representarem estabilidade e equilíbrio. Algumas pessoas optam por adicionar pequenas pedras ao recipiente, simbolizando firmeza, proteção e sustentação para os objetivos desejados.

Una o cuidado da planta às suas intenções

Mais do que um objeto de decoração, o bambu-da-sorte pode se tornar um lembrete diário das metas e dos sentimentos que você deseja cultivar. Ao cuidar da planta, aproveite o momento para mentalizar prosperidade, saúde, paz ou qualquer intenção importante para sua vida.

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