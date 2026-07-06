Festival Nacional de Forró transforma Itaúnas em destino para turistas de todo o Brasil em 2026

Julho marca o retorno de um dos eventos mais tradicionais do forró no Brasil. A partir do dia 18, a Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra, recebe mais uma edição do Festival Nacional de Forró de Itaúnas (Fenfit), realizado no Bar Forró, espaço que há anos abriga a programação.
Durante oito dias, o distrito se transforma em ponto de encontro para músicos, dançarinos e admiradores do forró pé de serra, reunindo apresentações e manifestações da cultura popular.
Entre os frequentadores, a expectativa já toma conta. A esteticista Dayanne Amorim, apaixonada pelo forró, conta que está com presença confirmada no festival, especialmente por ser sua primeira participação após passar dois anos morando fora do Brasil.
Voltar ao Festival e reencontrar os amigos forrozeiros, além de ouvir e dançar ao som de bandas que eu admiro tanto, é algo que me emociona profundamente. Estar em Itaúnas é se conectar com o forró na sua essência, na sua raiz, na fonte de toda essa energia e tradição
Dayanne Amorim Esteticista
Dayanne também destaca sua admiração pela cultura pé de serra, para ela, além de música, o patrimônio cultural tem o poder de atravessar fronteiras e encantar pessoas no mundo inteiro.
A expectativa da organização é reunir não apenas forrozeiros da região, mas também visitantes de outros estados, como Rio de Janeiro e Minas Gerais, e até de outros países como Estados Unidos, Inglaterra, Portugal e Japão.
Para a programação do FENFIT 2026, o destaque das atrações é do Mestre Gennaro. Este ano, o show dele acontece no sábado (25), com a participação de Ângelo Gabriel, Cosme Vieira, Marcelo Rossiter e Genaro Almeida. Além dele, o festival ainda conta com apresentações de Liv Moraes, DJ Chu Selecta, André Prando, DJ Xuxa e outros.
SERVIÇO
FENFIT 2026
Data: 18 de julho
Local: Bar Forró
Horário: A partir de 12h
Ingressos: site Zig Tickets
PROGRAMAÇÃO:
Sábado - (18) - Mestre Ambrósio, Trio Cristalino, Moinho D'Água, Cléber Gonzaga e DJ Felipe Floripa.
Domingo - (19) - Maritoots, Os Cangaceiros, PH do Acordeon, Forró Biscoito, Forró Bemtivi, Moinho D’Água e Dj Chu Selecta.
Segunda-feira - (20) - Trio Juazeiro, Cléber Gonzaga com participação de Zé Duarte, Trio Cristalino e DJ Xuxa.
Terça-feira - (21) - Oxaxadinho, Thais Nogueira, Trio Dona Zefa e Dj Caciassa.
Quarta-feira - (22) - Os Fulano, Benício Guimarães, Naturalmente e Dj Monike.
Quinta-feira (23) - Carlos Filho, Fogumano, Sarah Leandro e Felipe Costta convidam Flávio Leandro, Trio Dona Zefa e Dj Messias.
Sexta-feira (24) - Bárbara Aires (campeã do FENFIT 2025) com participação de Salatiel D'Camarão, Naturalmente com participação de Mariana Aydar, Trio Macaíba, Fabiano Santana e Dj Naty.
Sábado (25) - Liv Moraes, Black do Acordeon, com participação de André Prando e Janayna Pereira, com participação de Somda e DJ Smeril, e Mestre Gennaro
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