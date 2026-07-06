Festival Nacional de Forró transforma Itaúnas em destino para turistas de todo o Brasil em 2026

Julho marca o retorno de um dos eventos mais tradicionais do forró no Brasil. A partir do dia 18, a Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra, recebe mais uma edição do Festival Nacional de Forró de Itaúnas (Fenfit), realizado no Bar Forró, espaço que há anos abriga a programação.





Durante oito dias, o distrito se transforma em ponto de encontro para músicos, dançarinos e admiradores do forró pé de serra, reunindo apresentações e manifestações da cultura popular.





Entre os frequentadores, a expectativa já toma conta. A esteticista Dayanne Amorim, apaixonada pelo forró, conta que está com presença confirmada no festival, especialmente por ser sua primeira participação após passar dois anos morando fora do Brasil.