Mulheres têm bikes elétricas roubadas durante assalto em Vila Velha

Duas mulheres tiveram as bicicletas elétricas roubadas próximo à Ponte da Madalena, em Vila Velha, nesta segunda-feira (6). Segundo a Guarda Municipal, as vítimas relataram que foram abordadas por um casal e que os celulares também foram levados.

Um dos aparelhos estava com o GPS ativado, o que ajudou os agentes a localizar os objetos roubados.





O celular foi encontrado na região conhecida como "Cidade de Deus", em Barramares, também em Vila Velha. No endereço, uma mulher foi encontrada com uma das bicicletas roubadas. Segundo a Guarda, ela indicou onde estava a segunda bicicleta elétrica, na região de Morada da Barra. Um segundo suspeito foi localizado.





Todos os itens roubados foram recuperados. Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle), em Vitória. A reportagem procurou a Polícia Civil para mais detalhes sobre a ocorrência, mas não obteve retorno.