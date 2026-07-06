Cocaína "escama de peixe" é apreendida no ES em operação da polícia

Um homem apontado como chefe do esquema chegou a ser detido em uma residência de alto padrão em Setiba, em Guarapari. Mas foi ouvido na delegacia e liberado por não haver situação de flagrante. Ele já tinha antecedentes por roubo e receptação e se identificou à polícia como um administrador de imóveis de aluguel por temporada.





As outras duas prisões ocorreram em Vila Velha. Em uma casa em Coqueiral de Itaparica, foram encontrados seis quilos de cocaína "escama de peixe", guardados por um suposto barbeiro, que emprestava o imóvel em troca de um pagamento mensal.





Na Praia da Costa, residia um homem de 29 anos, apontado pela polícia como responsável pela distribuição do entorpecente em bairros nobres de Vila Velha. Um caderno com anotações relacionadas ao tráfico também foi apreendido no local.





Segundo a adjunta do Denarc, delegada Fernanda Prado, as investigações agora continuam para que outros envolvidos sejam identificados e responsabilizados. Ainda é preciso descobrir a origem da droga e a facção à qual os homens detidos estão ligados.





A delegada explica que a "escama de peixe" é comercializada pelo tráfico por um valor mais alto do que o tipo comum da cocaína e é muito mais nociva ao organismo. Se consumida pura, pode provocar ataque cardíaco, acidente vascular-cerebral (AVC), convulsões e levar à morte.