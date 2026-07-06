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Tráfico de drogas

Cocaína "escama de peixe" é apreendida no ES em operação da polícia

A droga rara recebe esse nome pela aparência furta-cor ou translúcida. Se consumida pura, pode provocar ataque cardíaco, AVC e convulsões

Publicado em 06 de Julho de 2026 às 19:50

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

06 jul 2026 às 19:50

Uma cocaína altamente pura, apelidada de "escama de peixe", foi encontrada pela polícia no Espírito Santo. O nome não é por acaso. Considerada rara no Estado, a droga tem aspecto furta-cor ou translúcido, semelhante a escamas. 


A partir de denúncias anônimas, o Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) conseguiu desmontar um esquema de tráfico que funcionava em Vila Velha. Segundo informações da Polícia Civil, repassadas nesta segunda (06), foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão domiciliar no município e em Guarapari.


Foram apreendidos dois veículos, sendo um luxo, duas armas de fogo, carregadores, 104 munições e mais de R$ 4 mil em espécie. O prejuízo para o tráfico, na estimativa da polícia,  pode ultrapassar R$ 500 mil.

Seis quilos de cocaína com alta pureza foram apreendidos durante operação do Denarc em Vila Velha PCES/Divulgação

Um homem apontado como chefe do esquema chegou a ser detido em uma residência de alto padrão em Setiba, em Guarapari. Mas foi ouvido na delegacia e liberado por não haver situação de flagrante. Ele já tinha antecedentes por roubo e receptação e se identificou à polícia como um administrador de imóveis de aluguel por temporada.


As outras duas prisões ocorreram em Vila Velha. Em uma casa em Coqueiral de Itaparica, foram encontrados seis quilos de cocaína "escama de peixe", guardados por um suposto barbeiro, que emprestava o imóvel em troca de um pagamento mensal. 


Na Praia da Costa, residia um homem de 29 anos, apontado pela polícia como responsável pela distribuição do entorpecente em bairros nobres de Vila Velha. Um caderno com anotações relacionadas ao tráfico também foi apreendido no local.

Segundo a adjunta do Denarc, delegada Fernanda Prado, as investigações agora continuam para que outros envolvidos sejam identificados e responsabilizados. Ainda é preciso descobrir a origem da droga e a facção à qual os homens detidos estão ligados.


A delegada explica que a "escama de peixe" é comercializada pelo tráfico por um valor mais alto do que o tipo comum da cocaína e é muito mais nociva ao organismo. Se consumida pura, pode provocar ataque cardíaco, acidente vascular-cerebral (AVC), convulsões e levar à morte. 

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