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Xingou policiais

Derrota do Brasil na Copa termina com homem detido após confusão em prédio em Itapuã

Vizinhos acionaram a polícia após ouvirem pedido de socorro da esposa do suspeito

Publicado em 06 de Julho de 2026 às 10:44

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

06 jul 2026 às 10:44
Homem de 38 anos é preso após ser agressivo em bar, destruir objetos de casa e danificar parte da viatura
Homem de 38 anos é preso após ser agressivo em bar, destruir objetos de casa e danificar parte da viatura Arquivo pessoal

Um homem de 38 anos foi detido após ser expulso de um bar, quebrar objetos de casa, bater e ameaçar vizinhos e policiais durante o jogo do Brasil contra a Noruega na Copa do Mundo, no domingo (5), em Itapuã, Vila Velha. Para finalizar a confusão, ele ainda danificou uma viatura da PM.  


A esposa dele contou à Polícia Militar que o marido faz tratamento psicológico e os dois tinham discutido no período da manhã. Horas depois, quando bebiam em um bar durante a partida da Seleção Brasileira, o homem começou a ficar agressivo.


Ainda conforme o relato da mulher, o marido quebrou a mesa e taças do estabelecimento. O casal acabou expulso do local por causa da destruição. No caminho para a casa, a mulher disse que ele permaneceu agressivo e, já na residência, o homem destruiu diversos objetos. 


Foi neste momento, de acordo com a PM, que os moradores do prédio começaram a escutar o pedido de socorro dela e chamaram a polícia. Antes da chegada da corporação, a violência continuou quando moradores desceram para a frente do apartamento. 


O vizinho disse à policia ter tentado conversar com ele, mas levou um soco no lado direito do rosto. Ele também teria ameaçado outras pessoas por terem chamado a polícia. 

Xingou PM’s

Conforme a PM, quando o vizinho falava sobre a situação com os militares, o homem tentou agredir o morador. Ele também agarrou o braço de um soldado, sendo necessário imobilizá-lo. 


Durante o trajeto até a Delegacia Regional de Vila Velha, ele xingou a equipe e danificou o compartimento de segurança da viatura com chutes. 


Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito, de 38 anos, conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, foi autuado em flagrante por resistência e desacato. Ele foi liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pela autoridade policial da Central de Teleflagrante.

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