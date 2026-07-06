Derrota do Brasil na Copa termina com homem detido após confusão em prédio em Itapuã

Um homem de 38 anos foi detido após ser expulso de um bar, quebrar objetos de casa, bater e ameaçar vizinhos e policiais durante o jogo do Brasil contra a Noruega na Copa do Mundo, no domingo (5), em Itapuã, Vila Velha. Para finalizar a confusão, ele ainda danificou uma viatura da PM.





A esposa dele contou à Polícia Militar que o marido faz tratamento psicológico e os dois tinham discutido no período da manhã. Horas depois, quando bebiam em um bar durante a partida da Seleção Brasileira, o homem começou a ficar agressivo.





Ainda conforme o relato da mulher, o marido quebrou a mesa e taças do estabelecimento. O casal acabou expulso do local por causa da destruição. No caminho para a casa, a mulher disse que ele permaneceu agressivo e, já na residência, o homem destruiu diversos objetos.





Foi neste momento, de acordo com a PM, que os moradores do prédio começaram a escutar o pedido de socorro dela e chamaram a polícia. Antes da chegada da corporação, a violência continuou quando moradores desceram para a frente do apartamento.



O vizinho disse à policia ter tentado conversar com ele, mas levou um soco no lado direito do rosto. Ele também teria ameaçado outras pessoas por terem chamado a polícia.