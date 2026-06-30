Dois homens são baleados após jogo do Brasil no Centro de Vitória

Dois homens, de 26 e 29 anos, foram baleados na Rua Graciano Neves, no Centro de Vitória, após a partida entre Brasil e Japão pela Copa do Mundo, na segunda-feira (30).





O motivo da briga ainda será esclarecido pela Polícia Civil. Isso porque há duas versões sobre o caso. Na primeira, testemunhas afirmam que a briga começou após um grupo observar uma mulher urinando em local reservado. O acompanhante dela teria reagido à ação, mas foi cercado, momento em que atirou contra o grupo antes de fugir.





Na segunda versão, relatada por um dos feridos à Guarda Municipal, um homem desconhecido passou em um carro e iniciou uma discussão com ele e os amigos. Durante abriga, ele escutou o barulho do tiro e percebeu que havia sido atingido. Um colega dele também foi ferido.





As vítimas seguem internadas, mas não correm risco de morte. O caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.





(Com informações de Priciele Venturini, da TV Gazeta)



