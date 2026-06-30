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Investigação

Dois homens são baleados após jogo do Brasil no Centro de Vitória

Confusão na Rua Graciano Neves termina com dois feridos após jogo da Copa. Polícia Civil investiga a motivação

Publicado em 30 de Junho de 2026 às 12:27

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

30 jun 2026 às 12:27
Rua Graciano Neves, no Centro de Vitória
Rua Graciano Neves, no Centro de Vitória Ronaldo Gomes

Dois homens, de 26 e 29 anos, foram baleados na Rua Graciano Neves, no Centro de Vitória, após a partida entre Brasil e Japão pela Copa do Mundo, na segunda-feira (30).


O motivo da briga ainda será esclarecido pela Polícia Civil. Isso porque há duas versões sobre o caso. Na primeira, testemunhas afirmam que a briga começou após um grupo observar uma mulher urinando em local reservado. O acompanhante dela teria reagido à ação, mas foi cercado, momento em que atirou contra o grupo antes de fugir.


Na segunda versão, relatada por um dos feridos à Guarda Municipal, um homem desconhecido passou em um carro e iniciou uma discussão com ele e os amigos. Durante abriga, ele escutou o barulho do tiro e percebeu que havia sido atingido. Um colega dele também foi ferido.


As vítimas seguem internadas, mas não correm risco de morte. O caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.


(Com informações de Priciele Venturini, da TV Gazeta)


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