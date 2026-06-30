Jovem é preso por agredir companheira grávida e insultar policiais em Cariacica

Um jovem de 19 anos foi preso após bater na namorada grávida, em Vila Prudêncio, Cariacica, nesta segunda-feira (29). Testemunhas contaram à Polícia Militar que o rapaz chutou e socou a vítima enquanto a arrastava por diversos quarteirões.





A mulher, que não teve a idade informada, relatou aos militares que as agressões começaram porque decidiu encerrar o relacionamento. A PM encontrou o suspeito no local sendo segurado pelo pescoço. Já a mulher estava com escoriações aparentes pelo corpo e foi levada ao hospital com suspeita de rompimento da bolsa, com perda do líquido amniótico, que envolve o bebê.





Não há informações detalhadas sobre o estado de saúde dela e da criança.