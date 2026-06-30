Jovem é preso por agredir companheira grávida e insultar policiais em Cariacica

Um jovem de 19 anos foi preso após bater na namorada grávida, em Vila Prudêncio, Cariacica, nesta segunda-feira (29). Testemunhas contaram à Polícia Militar que o rapaz chutou e socou a vítima enquanto a arrastava por diversos quarteirões.
A mulher, que não teve a idade informada, relatou aos militares que as agressões começaram porque decidiu encerrar o relacionamento. A PM encontrou o suspeito no local sendo segurado pelo pescoço. Já a mulher estava com escoriações aparentes pelo corpo e foi levada ao hospital com suspeita de rompimento da bolsa, com perda do líquido amniótico, que envolve o bebê.
Não há informações detalhadas sobre o estado de saúde dela e da criança.
Ameaçou a polícia
Durante o trajeto até a delegacia, o suspeito estava agressivo, chutou o compartimento de segurança e xingou os agentes, os chamando de "otários", "corruptos" e "porqueiras". Os policiais informaram que o jovem ameaçou matar toda a equipe caso os visse na rua.
Após o trajeto conturbado, ele causou nova confusão ao chegar na 4ª Delegacia Regional de Cariacica. Isso porque apresentou um nome falso, pertencente a um adolescente. A equipe então o levou à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei, onde verificou que ele tinha 19 anos.
Na unidade policial, o rapaz voltou a ofender os militares, se jogou no chão e se recusou a ser fotografado para identificação. Logo depois, ele foi encaminhado à primeira unidade policial onde estavam.
No local, foi autuado por lesão corporal, ameaça, injúria, resistência, desobediência, desacato e falsa identidade.
*Com informações da repórter André Afonso, da TV Gazeta.