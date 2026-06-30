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Chutes e socos

Jovem é preso por agredir companheira grávida e insultar policiais em Cariacica

Ferida, a vítima foi levada ao hospital com suspeita de rompimento da bolsa

Publicado em 30 de Junho de 2026 às 08:22

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

30 jun 2026 às 08:22
Delegacia Regional de Cariacica
Caso foi registrado na Delegacia Regional de Cariacica Ricardo Medeiros

Um jovem de 19 anos foi preso após bater na namorada grávida, em Vila Prudêncio, Cariacica, nesta segunda-feira (29). Testemunhas contaram à Polícia Militar que o rapaz chutou e socou a vítima enquanto a arrastava por diversos quarteirões.


A mulher, que não teve a idade informada, relatou aos militares que as agressões começaram porque decidiu encerrar o relacionamento. A PM encontrou o suspeito no local sendo segurado pelo pescoço. Já a mulher estava com escoriações aparentes pelo corpo e foi levada ao hospital com suspeita de rompimento da bolsa, com perda do líquido amniótico, que envolve o bebê


Não há informações detalhadas sobre o estado de saúde dela e da criança. 

Ameaçou a polícia

Durante o trajeto até a delegacia, o suspeito estava agressivo, chutou o compartimento de segurança e xingou os agentes, os chamando de "otários", "corruptos" e "porqueiras". Os policiais informaram que o jovem ameaçou matar toda a equipe caso os visse na rua.  


Após o trajeto conturbado, ele causou nova confusão ao chegar na 4ª Delegacia Regional de Cariacica. Isso porque apresentou um nome falso, pertencente a um adolescente. A equipe então o levou à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei, onde verificou que ele tinha 19 anos. 


Na unidade policial, o rapaz voltou a ofender os militares, se jogou no chão e se recusou a ser fotografado para identificação. Logo depois, ele foi encaminhado à primeira unidade policial onde estavam.


No local, foi autuado por lesão corporal, ameaça, injúria, resistência, desobediência, desacato e falsa identidade. 


*Com informações da repórter André Afonso, da TV Gazeta.

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