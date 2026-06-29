AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Futebol
  • Paraguai elimina a Alemanha nos pênaltis e avança às oitavas da Copa
Copa do Mundo

Paraguai elimina a Alemanha nos pênaltis e avança às oitavas da Copa

Gill brilha com duas defesas nas penalidades, e seleção sul-americana supera os alemães após empate no tempo normal e prorrogação

Publicado em 29 de Junho de 2026 às 20:53

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 jun 2026 às 20:53
Maurício PAraguai Palmeiras
Reuters/Folhapress

O Paraguai está nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Em uma atuação marcada pela organização defensiva e pela eficiência nas cobranças de pênaltis, a seleção sul-americana eliminou a Alemanha nesta segunda-feira, no Estádio de Boston. Após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, com gols de Enciso e Havertz, e igualdade sem gols na prorrogação, os paraguaios venceram a disputa por pênaltis por 4 a 3 e garantiram a classificação. Na próxima fase, o Paraguai enfrentará o vencedor do confronto entre França e Suécia.



Enciso abriu o placar para o Paraguai ainda no tempo regulamentar, mas Havertz deixou tudo igual para a Alemanha. Na prorrogação, Jonathan Tah chegou a marcar o gol que colocaria os alemães em vantagem, porém o lance foi anulado após revisão do VAR, mantendo a decisão para as penalidades.


A eliminação amplia a sequência de campanhas frustrantes da Alemanha em Copas do Mundo. Depois do título conquistado em 2014, a seleção alemã caiu ainda na fase de grupos nas duas edições seguintes e, desta vez, se despede na segunda fase do torneio.


O grande nome da classificação paraguaia foi o goleiro Orlando Gill. Seguro durante toda a partida, o arqueiro fez intervenções importantes para segurar a pressão alemã e brilhou também nas cobranças de pênaltis. Gill defendeu as finalizações de Havertz e Woltemade, colocando o Paraguai em vantagem.


Mesmo assim, a classificação ainda teve momentos de tensão. Sanabria desperdiçou uma cobrança ao chutar para fora, e Balbuena parou em defesa de Neuer, recolocando a Alemanha na disputa. Nas cobranças alternadas, Jonathan Tah isolou sua batida, e Canale converteu o pênalti decisivo para confirmar a vitória paraguaia por 4 a 3 e a vaga nas oitavas.


Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Copa do Mundo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os tensos minutos de silêncio para tentar ouvir sobreviventes sob os escombros na Venezuela
Imagem de destaque
3 sopas proteicas para um jantar saudável e saboroso
Imagem BBC Brasil
Com 100% dos votos apurados, Keiko Fujimori vence eleição no Peru e fecha 'círculo de fogo' da direita ao redor do Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados