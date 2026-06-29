Paraguai elimina a Alemanha nos pênaltis e avança às oitavas da Copa

O Paraguai está nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Em uma atuação marcada pela organização defensiva e pela eficiência nas cobranças de pênaltis, a seleção sul-americana eliminou a Alemanha nesta segunda-feira, no Estádio de Boston. Após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, com gols de Enciso e Havertz, e igualdade sem gols na prorrogação, os paraguaios venceram a disputa por pênaltis por 4 a 3 e garantiram a classificação. Na próxima fase, o Paraguai enfrentará o vencedor do confronto entre França e Suécia.
Enciso abriu o placar para o Paraguai ainda no tempo regulamentar, mas Havertz deixou tudo igual para a Alemanha. Na prorrogação, Jonathan Tah chegou a marcar o gol que colocaria os alemães em vantagem, porém o lance foi anulado após revisão do VAR, mantendo a decisão para as penalidades.
A eliminação amplia a sequência de campanhas frustrantes da Alemanha em Copas do Mundo. Depois do título conquistado em 2014, a seleção alemã caiu ainda na fase de grupos nas duas edições seguintes e, desta vez, se despede na segunda fase do torneio.
O grande nome da classificação paraguaia foi o goleiro Orlando Gill. Seguro durante toda a partida, o arqueiro fez intervenções importantes para segurar a pressão alemã e brilhou também nas cobranças de pênaltis. Gill defendeu as finalizações de Havertz e Woltemade, colocando o Paraguai em vantagem.
Mesmo assim, a classificação ainda teve momentos de tensão. Sanabria desperdiçou uma cobrança ao chutar para fora, e Balbuena parou em defesa de Neuer, recolocando a Alemanha na disputa. Nas cobranças alternadas, Jonathan Tah isolou sua batida, e Canale converteu o pênalti decisivo para confirmar a vitória paraguaia por 4 a 3 e a vaga nas oitavas.