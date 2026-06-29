Corpo é encontrado próximo a draga de extração de areia no Rio Doce

Um jovem de 18 anos foi preso na noite de sábado (27), no bairro Sernamby, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Na ação, foram apreendidos R$ 33.152 em dinheiro, uma pistola calibre 9 mm, carregadores, munições e uma grande quantidade de drogas. A ocorrência teve início após denúncias de que um homem conhecido pelo apelido de "Chupetinha" estaria utilizando uma residência como ponto de tráfico de drogas.





De acordo com a Polícia Militar, ao chegarem ao imóvel, os policiais sentiram forte odor de maconha e, pela porta entreaberta, visualizaram um homem apoiado em muletas portando uma arma de fogo. Diante do flagrante, entrarem na residência e encontraram, ao lado do jovem, uma caixa de sapatos onde estava uma pistola calibre 9 mm municiada com 12 cartuchos.





Durante a abordagem, o suspeito teria afirmado, espontaneamente: "Perdi, perdi, a casa caiu". Segundo a PM, o rapaz também confessou que a arma era de sua propriedade e que comercializava os entorpecentes na residência devido à mobilidade reduzida após sofrer um acidente de motocicleta. Em seguida, indicou onde estavam escondidos os demais materiais.



Na casa foram apreendidos um tablete, uma porção e 113 buchas de maconha, totalizando mais de um quilo da droga, além de 107 pinos de cocaína, quatro carregadores de pistola calibre 9 mm, uma balança de precisão, materiais para embalo, três celulares e R$ 33.152 em notas fracionadas.





Ele foi conduzido à Delegacia Regional de São Mateus, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas majorado e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).