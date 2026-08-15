Homem morre após ser lançado para fora de carro em acidente em Linhares

Um homem de 30 anos morreu na noite de sexta-feira (14) depois de ser lançado para fora do carro em que estava, no distrito de Guaxe, zona rural de Linhares, Norte do Espírito Santo. O veículo estava parado quando foi atingido por uma caminhonete que seguia no sentido contrário.





O condutor da caminhonete, 39 anos, foi ouvido pelos policiais. Ele explicou que seguia sentido Linhares-Guaxe, quando viu um carro com todas as luzes apagadas parado na via, e acabou colidindo com esse veículo. Após a colisão, o homem que estava no automóvel foi projetado para fora e morreu no local.





De acordo com a Polícia Militar, o motorista da caminhonete também relatou ter conversado com a vítima depois do acidente e ter solicitado socorro. Nessa breve conversa, o homem disse que era passageiro do veículo, mas, como não foi vista nenhuma outra pessoa no interior do carro, ainda não é possível afirmar se ele de fato era passageiro ou motorista.





O homem que dirigia à caminhonete foi encaminhado à Delegacia Regional de Linhares, onde foi ouvido e liberado, já que permaneceu no local e não houve indícios de crime.





O corpo da vítima, que estava no automóvel, foi levado para o SML de Linhares, onde passou por necropsia antes de ser liberado à família.