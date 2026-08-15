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Zona rural

Homem morre após ser lançado para fora de carro em acidente em Linhares

Ele estava dentro de um automóvel estacionado com luzes apagadas, quando foi atingido por uma caminhonete que vinha no sentido contrário

Publicado em 15 de Agosto de 2026 às 14:06

Thaiz Lepaus

Thaiz Lepaus

Publicado em 

15 ago 2026 às 14:06
De acordo com a PM, não foi possível saber se a vítima do acidente era motorista ou passageiro do veículo
De acordo com a PM, não foi possível saber se a vítima do acidente era motorista ou passageiro do veículo Leitor AG

Um homem de 30 anos morreu na noite de sexta-feira (14) depois de ser lançado para fora do carro em que estava, no distrito de Guaxe, zona rural de Linhares, Norte do Espírito Santo. O veículo estava parado quando foi atingido por uma caminhonete que seguia no sentido contrário. 


O condutor da caminhonete, 39 anos, foi ouvido pelos policiais. Ele explicou que seguia sentido Linhares-Guaxe, quando viu um carro com todas as luzes apagadas parado na via, e acabou colidindo com esse veículo. Após a colisão, o homem que estava no automóvel foi projetado para fora e morreu no local. 


De acordo com a Polícia Militar, o motorista da caminhonete também relatou ter conversado com a vítima depois do acidente e ter solicitado socorro. Nessa breve conversa, o homem disse que era passageiro do veículo, mas, como não foi vista nenhuma outra pessoa no interior do carro, ainda não é possível afirmar se ele de fato era passageiro ou motorista.


O homem que dirigia à caminhonete foi encaminhado à Delegacia Regional de Linhares, onde foi ouvido e liberado, já que permaneceu no local e não houve indícios de crime.  


O corpo da vítima, que estava no automóvel, foi levado para o SML de Linhares, onde passou por necropsia antes de ser liberado à família. 

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