Serra vai plantar 10 mil árvores em ruas e avenidas para reduzir calor; veja locais

Avenidas e ruas da Serra vão receber o plantio de 10 mil mudas de árvores da Mata Atlântica. O trabalho será realizado durante 12 meses, com investimento superior a R$ 6,4 milhões. A Avenida Paulo Pereira Gomes já está com o plantio quase concluído. A previsão é realizar o plantio em mais de 30 vias da cidade e reduzir entre 3 °C e 5 °C a temperatura nesses locais.
A previsão da cidade é de, também, colorir as ruas principais. Em três avenidas, a separação e organização do plantio será por cor predominante de floração. A Avenida Eldes Scherrer de Souza, por exemplo, terá espécies de flores roxas, como quaresmeira-da-serra, quaresmeira-roxa, ipê-roxo e jacarandá.
Na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, as flores serão amarelas, incluindo na lista as mudas de ipê-amarelo-do-brejo, ipê-amarelo-cascudo, sibipiruna e canafístula. Já a Avenida Civit ficará com flores em tons de rosa, como ipê-rosa, pata-de-vaca, quaresmeira-rosa e manacá-da-serra.
O projeto, batizado pela Secretaria de Meio Ambiente da Serra como 10.000/1, prevê o plantio de 10 mil mudas nativas da Mata Atlântica ao longo de um ano. Para realizar essa nova ação, a secretaria está considerando a ocorrência de ilhas de calor, com áreas industriais e logísticas registrando temperaturas de até 5°C acima em comparação com as áreas arborizadas próximas. Os pontos considerados mais críticos ficam em Civit, Laranjeiras, Jardim Tropical, Jardim Limoeiro, Manoel Plaza e Hélio Ferraz.
Algumas vias devem receber uma quantidade maior de árvores. A Avenida Talma Rodrigues Ribeiro ficará com 2 mil mudas, enquanto a Eldes Scherrer de Souza terá 1.800, mesma quantidade prevista para a Avenida Civit.
Já as avenidas Norte Sul e Mestre Álvaro receberão 1 mil mudas, cada, enquanto a Avenida Paulo Pereira Gomes ficará com 500 árvores. As demais mudas serão distribuídas por outras avenidas e ruas da cidade, em diferentes bairros, totalizando 10 mil mudas.
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Para o plantio das árvores, estão previstas covas de 60 centímetros nos três lados, com uso de hidrogel, fosfato, composto orgânico e solo. Cada muda receberá tutor e tubo de irrigação. E o plano prevê pelo menos 25 espécies diferentes, com 30% delas sendo de árvores de pequeno porte, 40% de médio porte e 30% de grande porte. Elas deverão ter altura mínima de 1,8 metro.
Com previsão de plantar 833 mudas, por mês, as vias da Serra devem receber 10 mil árvores em até 12 meses. O trabalho vem sendo realizado por quatro equipes operacionais, com ajuda de 60 operários da Secretaria de Serviços. O investimento estimado é superior a R$ 6,4 milhões.
Após o plantio, as árvores serão acompanhadas por 24 meses, com meta da Administração Pública Municipal de garantir 90% das mudas vivas. Segundo a prefeitura, quando houver morte ou dano será feito o replantio.
Além disso, o projeto também prevê medições técnicas anuais e o uso de termometria infravermelha para comparar as temperaturas das vias arborizadas com áreas sem cobertura vegetal. A projeção apresentada é para alcançar uma redução de 3°C a 5°C no microclima das ruas arborizadas.
A prefeitura também espera alcançar, com o'plantio das 10 mil mudas, a valorização dos imóveis, a redução do consumo de energia com ar-condicionado, o aumento da área de solo permeável, a redução de ruídos da BR-101 e a criação de corredores capazes de conectar fragmentos florestais do Mestre Álvaro ao tecido urbano, favorecendo a circulação da fauna.
Por fim, a Prefeitura da Serra pretende aumentar de 26 mil para 36 mil o número de árvores na área urbana da cidade.