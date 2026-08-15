Serra vai plantar 10 mil árvores em ruas e avenidas para reduzir calor; veja locais

O projeto, batizado pela Secretaria de Meio Ambiente da Serra como 10.000/1, prevê o plantio de 10 mil mudas nativas da Mata Atlântica ao longo de um ano. Para realizar essa nova ação, a secretaria está considerando a ocorrência de ilhas de calor, com áreas industriais e logísticas registrando temperaturas de até 5°C acima em comparação com as áreas arborizadas próximas. Os pontos considerados mais críticos ficam em Civit, Laranjeiras, Jardim Tropical, Jardim Limoeiro, Manoel Plaza e Hélio Ferraz.





Algumas vias devem receber uma quantidade maior de árvores. A Avenida Talma Rodrigues Ribeiro ficará com 2 mil mudas, enquanto a Eldes Scherrer de Souza terá 1.800, mesma quantidade prevista para a Avenida Civit.





Já as avenidas Norte Sul e Mestre Álvaro receberão 1 mil mudas, cada, enquanto a Avenida Paulo Pereira Gomes ficará com 500 árvores. As demais mudas serão distribuídas por outras avenidas e ruas da cidade, em diferentes bairros, totalizando 10 mil mudas.