Vereador da Serra é condenado à prisão e à perda do mandato

Marlon Fred foi preso após invadir a casa da então ex-namorada, no bairro Alterosas, na Serra. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o parlamentar não aceitava o fim do relacionamento e teria tentado agredir o novo companheiro da mulher.





Os militares foram acionados após uma denúncia feita pela irmã da ex-namorada do vereador. Segundo o registro, Marlon teria pulado o muro do imóvel, alcançado o segundo andar da casa e passado a gritar e ameaçar familiares. Ele também teria agredido com socos e chutes o então namorado da ex-companheira.





Quando os policiais chegaram ao imóvel, a irmã da jovem autorizou a entrada e solicitou que fossem feitas buscas por uma possível arma de fogo, já que, segundo ela, o parlamentar costuma portar armamento. No interior da residência, os policiais encontraram o parlamentar, que se recusou a sair do local e passou a coagir os familiares da ex-namorada.





Os militares informaram ao vereador que ele seria detido. Ainda assim, segundo a PM, Marlon teria ameaçado os agentes fazendo referência ao cargo que ocupava. O parlamentar também resistiu à prisão, deu socos nos policiais e feriu um soldado no olho esquerdo. Foi necessário o uso de uma arma de eletrochoque para contê-lo.