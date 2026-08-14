Pais são condenados a 25 anos de prisão cada pela morte do filho de 2 anos

Após três dias de julgamento, Maycon Milagre da Cruz e Jeorgia Karolina Teixeira da Silva foram condenados a 25 anos, três meses e nove dias de prisão, cada um, pela morte do próprio filho, Jorge Teixeira da Silva, de 2 anos, em 4 de julho de 2022.





Os dois foram submetidos ao júri popular no Fórum de Vila Velha e condenados pelo crime de homicídio por omissão, qualificado pelo emprego de meio cruel e por recurso que impossibilitou a defesa da vítima. A pena também foi aumentada pelo fato de a vítima ser filho dos réus e ter menos de 14 anos, conforme a denúncia do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES).





O casal também respondia por estupro de vulnerável, mas foi absolvido dessa acusação. O próprio MPES pediu a absolvição após as provas produzidas em plenário levantarem dúvidas sobre se as lesões encontradas na criança haviam sido provocadas por atos libidinosos.