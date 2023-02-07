Ilhas de calor: as regiões que são até 5°C mais quentes na Grande Vitória

Os últimos dias têm sido de muito calor na Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira

Mas como esses números indicam a temperatura registrada nas estações de monitoramento, o calor sentido pelas pessoas pode ser ainda maior do que a dos termômetros e também varia muito entre os bairros.

Uma pesquisa realizada pelo doutor em Geografia Wesley de Souza Campos Correa, do Instituto de Estudos do Clima da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) , apontou as regiões mais quentes da Grande Vitória.

Na análise, imagens registradas por satélite mostram que, em áreas urbanas concentradas, com muito concreto, asfalto, pouca arborização e longe da costa, a temperatura pode ser até 5ºC mais elevada na comparação com áreas mais arborizadas e próximas à costa, influenciada por fatores que ajudam a amenizar o calor, como a brisa do mar.

Your browser does not support the audio element. Ilhas de calor as regiões que são até 5ºC mais quentes na Grande Vitória

Veja quais são as áreas mais quentes da Grande Vitória

Cariacica: região de Campo Grande e bairros no entorno

região de Campo Grande e bairros no entorno Serra: região de Carapina até a área do Civit, incluindo também Laranjeiras

região de Carapina até a área do Civit, incluindo também Laranjeiras Vila Velha: bairros da região do Centro, Glória, São Torquato, Cristóvão Colombo e Divino Espírito Santo

bairros da região do Centro, Glória, São Torquato, Cristóvão Colombo e Divino Espírito Santo Vitória: Grande Maruípe, além do entorno da Reta da Penha e Itararé

Dessa forma, ele afirma no estudo, ficam evidenciadas as chamadas ilhas de calor na Grande Vitória. Wesley explica que essas regiões são um fenômeno da urbanização, quando, em média, a cidade é muito mais quente do que arredores e áreas rurais.

"Quanto mais urbanizado é um local, maior tende a ser a temperatura dele, pois tem mais prédios, maior dificuldade de fluxo de ar. Assim, a cidade é, em média, mais quente que seu entorno. Mas as áreas verdes e parques das cidades são ótimos fatores para ajudar a minimizar o calor." Wesley de Souza Campos Correa - Pesquisador do Instituto de Estudos do Clima da Ufes e doutor em Geografia

O especialista ainda destaca que áreas como as de comércio, as vias de grandes circulação de veículos e o parque industrial (entre Vitória e Serra) apresentam o registro de temperaturas mais altas, superiores a 30°C, chegando a 42°C.

“Tal comportamento está relacionado ao baixo calor específico e à pouca eficiência de dissipação de calor dessas superfícies. Importante destacar a obstrução da circulação superficial do vento, predominantemente na direção nordeste, favorecendo uma recirculação do ar quente, devido à rugosidade da área em estudo.”

Ele explica, ainda, que comparou as temperaturas registradas em cinco estações na Grande Vitória, sendo quatro urbanas e uma rural (em Vila Velha), com imagens de satélites e com modelos matemáticos que simulam o clima.

A pesquisa também criou um cenário hipotético, substituindo a cidade por vegetação, para saber quanto seria a temperatura na Grande Vitória se, nos locais mais urbanos, houvesse apenas área verde. Resultado: Grande Maruípe, Carapina e Campo Grande seriam até cinco graus mais frescos.