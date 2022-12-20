Verão 2023 deve ser marcado por chuva e calor acima da média no ES

Dia de sol em Vitória após cidade ser atingida por chuva Crédito: Fernando Madeira

O prognóstico climático do verão feito pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mostra que a previsão para a Região Sudeste do Brasil nos próximos três meses é de irregularidade espacial das chuvas.

Para o Espírito Santo, são esperados acumulados acima da média, bem como no Triângulo Mineiro e na Região Metropolitana de Belo Horizonte, além do Oeste e Leste de São Paulo. Nas demais áreas, a previsão é de chuvas próximas e ligeiramente abaixo da média.

Em relação às temperaturas, as previsões do Inmet indicam que elas devem ficar próximas e ligeiramente acima da climatologia em todo o Sudeste.

Previsão para cada mês

Janeiro: análises preliminares da Climatempo dão conta de que o Centro e Norte do Rio de Janeiro, todo o Espírito Santo e o Centro, Leste, Oeste e Norte de Minas Gerais devem terminar janeiro com um pouco menos de chuva do que a média. Essas localidades serão afetadas pela aproximação do Anticiclone (ou Alta) Subtropical do Atlântico Sul, conhecido como Asas, que atua como redutor da chuva.

Fevereiro: o calor deve ser intenso em todo o Sudeste e a previsão é de que o mês termine com temperaturas um pouco acima da média em todo o estado de São Paulo, em todo o Rio de Janeiro e no Espírito Santo, além do Sul, Centro e Leste de Minas Gerais. As quatro capitais e todo o litoral terão mais calor que o normal. A Asas vai continuar influenciando o Sudeste e reduzir as áreas de instabilidade, deixando os acumulados dentro da média na maior parte do território capixaba.

Março: espera-se a organização de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), com eixo entre Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia. As áreas de instabilidade da ZCAS devem influenciar Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, fazendo com que estes três estados tenham mais chuva do que a média normal.