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Prognóstico climático

Verão 2023 deve ser marcado por chuva e calor acima da média no ES

Segundo Inmet, calorão e chuvas devem marcar a estação mais quente do ano, que começa nesta quarta (21) e vai até março do próximo ano

Publicado em 20 de Dezembro de 2022 às 07:03

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

20 dez 2022 às 07:03
Sexta-feira (24) de sol na Grande Vitória
Dia de sol em Vitória após cidade ser atingida por chuva  Crédito: Fernando Madeira
Período marcado por altas temperaturas, o verão começa nesta quarta-feira (21). A previsão é que a estação mais quente do ano comece chuvosa no Espírito Santo, mas como deve se comportar o tempo no Estado até março de 2023?
O prognóstico climático do verão feito pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mostra que a previsão para a Região Sudeste do Brasil nos próximos três meses é de irregularidade espacial das chuvas.
Para o Espírito Santo, são esperados acumulados acima da média, bem como no Triângulo Mineiro e na Região Metropolitana de Belo Horizonte, além do Oeste e Leste de São Paulo. Nas demais áreas, a previsão é de chuvas próximas e ligeiramente abaixo da média.
Em relação às temperaturas, as previsões do Inmet indicam que elas devem ficar próximas e ligeiramente acima da climatologia em todo o Sudeste.

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Previsão para cada mês

  • Janeiro: análises preliminares da Climatempo dão conta de que o Centro e Norte do Rio de Janeiro, todo o Espírito Santo e o Centro, Leste, Oeste e Norte de Minas Gerais devem terminar janeiro com um pouco menos de chuva do que a média. Essas localidades serão afetadas pela aproximação do Anticiclone (ou Alta) Subtropical do Atlântico Sul, conhecido como Asas, que atua como redutor da chuva. 
  • Fevereiro: o calor deve ser intenso em todo o Sudeste e a previsão é de que o mês termine com temperaturas um pouco acima da média em todo o estado de São Paulo, em todo o Rio de Janeiro e no Espírito Santo, além do Sul, Centro e Leste de Minas Gerais. As quatro capitais e todo o litoral terão mais calor que o normal. A Asas vai continuar influenciando o Sudeste e reduzir as áreas de instabilidade, deixando os acumulados dentro da média na maior parte do território capixaba. 
  • Março: espera-se a organização de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), com eixo entre Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia. As áreas de instabilidade da ZCAS devem influenciar Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, fazendo com que estes três estados tenham mais chuva do que a média normal.

Verão 2023

No Hemisfério Sul, o verão 2023 começa astronomicamente às 18h48 (hora de Brasília), na quarta-feira (21), e se estende até às 18h24 (Brasília) do dia 20 de março de 2023, quando terá início o outono de 2023.

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