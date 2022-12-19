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Previsão do tempo

Verão no ES deve começar com chuva intensa e risco de alagamentos

Últimos dias de primavera e os primeiros do verão, que começa na quarta-feira (21), têm alertas de chuva intensa e previsão de tempo instável em todo o Estado, segundo Climatempo

Publicado em 19 de Dezembro de 2022 às 07:57

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

19 dez 2022 às 07:57
Chuva na Grande Vitória
Chuva e tempo fechado na Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira
Os últimos dias da primavera e os primeiros do verão devem ser de bastante chuva no Espírito Santo. A instabilidade climática, prevista para o Estado pelo menos até sexta-feira (23), é provocada ainda pela atuação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), do Sudeste ao Norte do país, e uma frente fria. A estação mais quente do ano começa na quarta-feira, dia 21.
Segundo a empresa Climatempo, a ZCAS continua favorecendo nuvens de chuva sobre Minas Gerais e o Espírito Santo. Além disso, uma frente fria avança pela costa da Região Sudeste, contribuindo para instabilidades.
A Climatempo evidencia a possibilidade de ocorrer chuva volumosa, com transtornos como alagamentos, enchentes e deslizamentos em todo o Espírito Santo nesta segunda-feira (19).

Alertas meteorológicos 

Há um alerta de chuva frequente e volumosa, podendo acarretar transtornos, como alagamentos, enchentes e deslizamentos, no Espírito Santo e na maior parte do Rio de Janeiro, inclusive na capital capixaba e fluminense. Assim como em Juiz de Fora (MG) e na divisa de Minas Gerais com o Espírito Santo.
Conforme a previsão meteorológica, podem ocorrer rajadas de vento variando em média de 50 a 70 km/h nas áreas dos temporais.

Zona de convergência continua

A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) será persistente. Deve começar a desconfigurar no final de 23 de dezembro e será reforçada pela formação de um novo ciclone extratropical, que começa a se desenvolver a partir do final da terça-feira (20) e será mais evidente a partir da quarta-feira (21).
Segundo a Climatempo, espera-se chuva volumosa até o dia 23 de dezembro entre Goiás, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso, Tocantins, Rondônia, Bahia, e no Sul do Maranhão e do Pará, além do Leste e da costa de São Paulo e no Norte do Amapá, com acumulados de mais de 150 mm. E em todas essas áreas, há potencial para transbordamento de rios, deslizamentos de terra e inundações.
Atenção para os acumulados de chuva entre 200mm e 700mm, especialmente, entre o Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo e o Rio de Janeiro, onde serão registrados os maiores valores.
Sobre o Rio de Janeiro, a costa de São Paulo e proximidades, além do Espírito Santo e parte de Minas, com a incursão do vento úmido oriundo do mar, a chuva será intermitente e de maneira moderada a forte, e ajudará na chuva volumosa já a partir do início desta nova semana.
Nessas áreas, a chuva será semelhante ao que ocorreu entre Santa Catarina e o Paraná no final de novembro, com grande potencial para alagamentos, deslizamentos de terra e inundações.

Início do verão

No Hemisfério Sul, o verão 2023 começa astronomicamente às 18h48 (hora de Brasília), na quarta-feira (21), e se estende até às 18h24 (Brasília) do dia 20 de março de 2023, quando terá início o outono de 2023.

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