ES recebe dois alertas de chuvas intensas provocadas por zona de convergência

O Espírito Santo está novamente sob atuação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul. Parece até notícia repetida, mas o fenômeno, também conhecido pela sigla ZCAS, é responsável pelos ventos fortes e dias chuvosos, registrados desde o fim do mês de novembro no Estado. Neste domingo (18), o alerta aos capixabas sobre o tempo instável ganhou ingredientes a mais: dois alertas de chuvas intensas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Os dois alertas, separados por regiões, contemplam todo o Estado em níveis diferentes. A parte Norte, da Grande Vitória até os municípios que fazem divisa com a Bahia, está na cor laranja, que indica maior atenção. O restante do Espírito Santo, sendo aquelas cidades das região Sul e Serrana, estão em alerta amarelo, com menor risco. Os dois, no entanto, indicam chuvas intensas até as 11h de segunda-feira (19). Veja abaixo as cidades em cada alerta.
Os alertas chamam atenção para uma condição vista nos últimos dias no Espírito Santo: instabilidade no tempo causada pela ZCAS. De acordo com a meteorologista do Inmet Andrea Ramos, a zona de convergência está atuando no Estado desde quinta-feira (15). Neste domingo (18), a atuação tem intensidade menor, mas ainda influencia no tempo.
"A Zona de Convergência do Atlântico Sul está atuando no Espírito Santo desde quinta-feira, mas está se dissipando neste domingo, com menor intensidade, mas ainda presente. O fato de ela estar na região quer dizer que ainda provoca instabilidade", afirma a especialista.
Segundo Andrea Ramos, é perceptível, ao consultar os dados do Inmet, que a chuva no Espírito Santo está persistente ao longo do mês. Conforme a observação do instituto, ao menos duas Zonas de Convergência do Atlântico Sul já influenciaram a chegada da chuva desde o fim de novembro.
"Boa parte dessas chuvas foram consequência de atuações de duas zonas de convergência. Normalmente começam fracas, mas ganham força e viram temporais"
Ainda de acordo com a especialista, a primavera é uma estação chuvosa. A característica é explicada pela proximidade com o verão, a época com mais chuva no ano. "As zonas de convergência promovem muita chuva nessa época do ano", diz a meteorologista.
Pelo menos até a próxima quinta-feira (22), o Espírito Santo deve ter dias com céu nublado e chuva, segundo o Inmet.
Sul do ES recebe alerta amarelo para chuvas intensas
O volume de chuva deve variar entre 20 e 30 mm/h, ou até 50 mm em um dia. Os ventos podem chegar a 60 km/h. Veja abaixo as cidades citadas:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Maria de Jetibá
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
Grande Vitória e Norte do ES com alerta laranja para chuvas intensas
O volume de chuva deve variar entre 30 e 60 mm/h, ou até 100 mm/dia. Os ventos podem chegar a 100 km/h. Veja abaixo as cidades citadas:
- Afonso Cláudio
- Águia Branca
- Água Doce do Norte
- Alto Rio Novo
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Brejetuba
- Cariacica
- Colatina
- Conceição da Barra
- Domingos Martins
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Ibiraçu
- Itaguaçu
- Itarana
- Jaguaré
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória