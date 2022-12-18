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ES recebe dois alertas de chuvas intensas provocadas por zona de convergência

Os dois alertas, separados por regiões, contemplam todo o Estado em níveis diferentes. Em algumas cidades, os ventos podem chegar a 100 km/h, com acumulado de chuva até 100 mm/dia

Publicado em 18 de Dezembro de 2022 às 19:14

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

18 dez 2022 às 19:14
Chuva no ES: mau tempo continua até o fim de semana
Chuva no ES: mau tempo continua até quinta-feira, pelo menos Crédito: Ricardo Medeiros
Espírito Santo está novamente sob atuação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul. Parece até notícia repetida, mas o fenômeno, também conhecido pela sigla ZCAS, é responsável pelos ventos fortes e dias chuvosos, registrados desde o fim do mês de novembro no Estado. Neste domingo (18), o alerta aos capixabas sobre o tempo instável ganhou ingredientes a mais: dois alertas de chuvas intensas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Os dois alertas, separados por regiões, contemplam todo o Estado em níveis diferentes. A parte Norte, da Grande Vitória até os municípios que fazem divisa com a Bahia, está na cor laranja, que indica maior atenção. O restante do Espírito Santo, sendo aquelas cidades das região Sul e Serrana, estão em alerta amarelo, com menor risco. Os dois, no entanto, indicam chuvas intensas até as 11h de segunda-feira (19). Veja abaixo as cidades em cada alerta.
Alertas de chuvas para o ES neste domingo (18)
Alertas de chuvas para o ES neste domingo (18) Crédito: Reprodução | Inmet
Os alertas chamam atenção para uma condição vista nos últimos dias no Espírito Santo: instabilidade no tempo causada pela ZCAS. De acordo com a meteorologista do Inmet Andrea Ramos, a zona de convergência está atuando no Estado desde quinta-feira (15). Neste domingo (18), a atuação tem intensidade menor, mas ainda influencia no tempo.
"A Zona de Convergência do Atlântico Sul está atuando no Espírito Santo desde quinta-feira, mas está se dissipando neste domingo, com menor intensidade, mas ainda presente. O fato de ela estar na região quer dizer que ainda provoca instabilidade", afirma a especialista.
Segundo Andrea Ramos, é perceptível, ao consultar os dados do Inmet, que a chuva no Espírito Santo está persistente ao longo do mês. Conforme a observação do instituto, ao menos duas Zonas de Convergência do Atlântico Sul já influenciaram a chegada da chuva desde o fim de novembro.
"Boa parte dessas chuvas foram consequência de atuações de duas zonas de convergência. Normalmente começam fracas, mas ganham força e viram temporais"
Andrea Ramos - Meteorologista do Inmet
Ainda de acordo com a especialista, a primavera é uma estação chuvosa. A característica é explicada pela proximidade com o verão, a época com mais chuva no ano. "As zonas de convergência promovem muita chuva nessa época do ano", diz a meteorologista.
Pelo menos até a próxima quinta-feira (22), o Espírito Santo deve ter dias com céu nublado e chuva, segundo o Inmet.

Sul do ES recebe alerta amarelo para chuvas intensas

O volume de chuva deve variar entre 20 e 30 mm/h, ou até 50 mm em um dia. Os ventos podem chegar a 60 km/h. Veja abaixo as cidades citadas:
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivacqua
  7. Bom Jesus do Norte
  8. Brejetuba
  9. Cachoeiro de Itapemirim
  10. Castelo
  11. Conceição do Castelo
  12. Divino de São Lourenço
  13. Domingos Martins
  14. Dores do Rio Preto
  15. Guaçuí
  16. Guarapari
  17. Ibatiba
  18. Ibitirama
  19. Iconha
  20. Irupi
  21. Itapemirim
  22. Iúna
  23. Jerônimo Monteiro
  24. Marataízes
  25. Marechal Floriano
  26. Mimoso do Sul
  27. Muniz Freire
  28. Muqui
  29. Piúma
  30. Presidente Kennedy
  31. Rio Novo do Sul
  32. Santa Maria de Jetibá
  33. São José do Calçado
  34. Vargem Alta
  35. Venda Nova do Imigrante
  36. Viana
  37. Vila Velha

Grande Vitória e Norte do ES com alerta laranja para chuvas intensas

O volume de chuva deve variar entre 30 e 60 mm/h, ou até 100 mm/dia. Os ventos podem chegar a 100 km/h. Veja abaixo as cidades citadas:
  1. Afonso Cláudio
  2. Águia Branca
  3. Água Doce do Norte
  4. Alto Rio Novo
  5. Aracruz
  6. Baixo Guandu
  7. Barra de São Francisco
  8. Boa Esperança
  9. Brejetuba
  10. Cariacica
  11. Colatina
  12. Conceição da Barra
  13. Domingos Martins
  14. Ecoporanga
  15. Fundão
  16. Governador Lindenberg
  17. Ibiraçu
  18. Itaguaçu
  19. Itarana
  20. Jaguaré
  21. João Neiva
  22. Laranja da Terra
  23. Linhares
  24. Mantenópolis
  25. Marilândia
  26. Montanha
  27. Mucurici
  28. Nova Venécia
  29. Pancas
  30. Pedro Canário
  31. Pinheiros
  32. Ponto Belo
  33. Rio Bananal
  34. Santa Leopoldina
  35. Santa Maria de Jetibá
  36. Santa Teresa
  37. São Domingos do Norte
  38. São Gabriel da Palha
  39. São Mateus
  40. São Roque do Canaã
  41. Serra
  42. Sooretama
  43. Viana
  44. Vila Pavão
  45. Vila Valério
  46. Vila Velha
  47. Vitória

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