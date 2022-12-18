ES recebe dois alertas de chuvas intensas provocadas por zona de convergência

Chuva no ES: mau tempo continua até quinta-feira, pelo menos Crédito: Ricardo Medeiros

Espírito Santo está novamente sob atuação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul. Parece até notícia repetida, mas o fenômeno, também conhecido pela sigla ZCAS, é responsável pelos ventos fortes e dias chuvosos, registrados desde o fim do mês de novembro no Estado. Neste domingo (18), o alerta aos capixabas sobre o tempo instável ganhou ingredientes a mais: dois alertas de chuvas intensas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

Os dois alertas, separados por regiões, contemplam todo o Estado em níveis diferentes. A parte Norte, da Grande Vitória até os municípios que fazem divisa com a Bahia, está na cor laranja, que indica maior atenção. O restante do Espírito Santo, sendo aquelas cidades das região Sul e Serrana, estão em alerta amarelo, com menor risco. Os dois, no entanto, indicam chuvas intensas até as 11h de segunda-feira (19). Veja abaixo as cidades em cada alerta.

Alertas de chuvas para o ES neste domingo (18) Crédito: Reprodução | Inmet

Os alertas chamam atenção para uma condição vista nos últimos dias no Espírito Santo: instabilidade no tempo causada pela ZCAS. De acordo com a meteorologista do Inmet Andrea Ramos, a zona de convergência está atuando no Estado desde quinta-feira (15). Neste domingo (18), a atuação tem intensidade menor, mas ainda influencia no tempo.

"A Zona de Convergência do Atlântico Sul está atuando no Espírito Santo desde quinta-feira, mas está se dissipando neste domingo, com menor intensidade, mas ainda presente. O fato de ela estar na região quer dizer que ainda provoca instabilidade", afirma a especialista.

Segundo Andrea Ramos, é perceptível, ao consultar os dados do Inmet, que a chuva no Espírito Santo está persistente ao longo do mês. Conforme a observação do instituto, ao menos duas Zonas de Convergência do Atlântico Sul já influenciaram a chegada da chuva desde o fim de novembro.

"Boa parte dessas chuvas foram consequência de atuações de duas zonas de convergência. Normalmente começam fracas, mas ganham força e viram temporais" Andrea Ramos - Meteorologista do Inmet

Ainda de acordo com a especialista, a primavera é uma estação chuvosa. A característica é explicada pela proximidade com o verão, a época com mais chuva no ano. "As zonas de convergência promovem muita chuva nessa época do ano", diz a meteorologista.

Pelo menos até a próxima quinta-feira (22), o Espírito Santo deve ter dias com céu nublado e chuva, segundo o Inmet.

Sul do ES recebe alerta amarelo para chuvas intensas

O volume de chuva deve variar entre 20 e 30 mm/h, ou até 50 mm em um dia. Os ventos podem chegar a 60 km/h. Veja abaixo as cidades citadas:

Afonso Cláudio

Alegre

Alfredo Chaves

Anchieta

Apiacá

Atílio Vivacqua

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Castelo

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Guaçuí

Guarapari

Ibatiba

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itapemirim

Iúna

Jerônimo Monteiro

Marataízes

Marechal Floriano

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

Santa Maria de Jetibá

São José do Calçado

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

Viana

Vila Velha



Grande Vitória e Norte do ES com alerta laranja para chuvas intensas

O volume de chuva deve variar entre 30 e 60 mm/h, ou até 100 mm/dia. Os ventos podem chegar a 100 km/h. Veja abaixo as cidades citadas: