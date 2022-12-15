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Em São Mateus

Governo do ES promete obra contra alagamentos em Guriri até o fim de 2023

A expectativa é que as obras de macrodrenagem no balneário comecem a ser realizadas até o fim do primeiro trimestre de 2023 e sejam concluídas até o fim do ano que vem

Publicado em 15 de Dezembro de 2022 às 15:49

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

15 dez 2022 às 15:49
A forte chuva que atingiu o Espírito Santo nos últimos dias castigou os moradores de Guriri, em São Mateus, no Norte do Estado
A forte chuva que atingiu o Espírito Santo nos últimos dias castigou os moradores de Guriri, em São Mateus, no Norte do Estado Crédito: Raphael Verly
As fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo nos últimos dias castigaram os moradores de Guriri, em São Mateus, no Norte do Estado. Segundo a Prefeitura, já são 650 famílias atingidas pelos alagamentos e o número ainda pode aumentar. Para evitar que situações como essa se repitam, o Governo do Estado afirmou que estão previstas obras de macrodrenagem no balneário. A expectativa é que os trabalhos comecem a ser realizados até o fim do primeiro trimestre de 2023 e sejam concluídos no fim do ano.
A informação foi confirmada, nesta quinta-feira (15), pelo Subsecretário de Estado de Habitação e Gestão Integrada de Projetos, Carlos Cerqueira Guimarães, em entrevista à repórter Rosi Bredofw da TV Gazeta Norte.
“Nós temos um projeto de grande porte. Serão galerias de 5 quilômetros que irão dar vazão às águas pluviais, levando-as para o Rio Mariricu. Esse projeto, no momento, está em fase de licitação”, completa o secretário.
Por nota, a Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), informou que já está adotando as providências para a contratação da empresa que executará as obras de drenagem e pavimentação nas Avenidas Esbertalina Barbosa Damiani, Espera Feliz e Avenida Gov. Eurico Vieira Rezende, no balneário de Guriri.
“O sistema de galerias, além de transportar as águas do balneário, possui uma capacidade interna de armazenamento de cerca de 40 mil metros cúbicos de água, que se dimensiona suficiente para a solução do problema na região Centro/Norte do balneário. Estão previstas ainda duas outras fases: uma de microdrenagem, que consiste na interligação das diversas ruas a esse sistema tronco e uma outra fase de macrodrenagem, de grande porte, na região centro/sul do balneário”, explica a nota.

Situação de emergência

São Mateus chegou a decretar situação de emergência devido às chuvas. Há mais de duas semanas diversas ruas do balneário estão alagadas. São 650 famílias atingidas e o número pode aumentar, segundo a prefeitura. No momento, 60 estão desabrigadas, 57 desalojadas – sendo 42 em aluguel social, 12 abrigadas em hotel e 5 em abrigo público.
A forte chuva que atingiu o Espírito Santo nos últimos dias castigou os moradores de Guriri, em São Mateus, no Norte do Estado
Há mais de duas semanas diversas ruas do balneário estão alagadas Crédito: Raphael Verly
Em razão da necessidade emergencial do momento, o Governo do Estado informou que por meio da Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN) está cedendo ao município bombas para auxiliar no escoamento das águas. Técnicos irão dimensionar a necessidade de equipamentos e nesta quinta-feira (15), os equipamentos seguirão para o balneário para início de operação.

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