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Amarelo e laranja

ES recebe dois novos alertas de perigo de chuva intensa e ventos fortes

Estado está sob os efeitos de uma frente fria e tem previsão de tempo fechado até o fim de semana devido à atuação de uma zona de convergência
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

14 dez 2022 às 11:29

Publicado em 14 de Dezembro de 2022 às 11:29

Avenida Cezar Hilal
Chuva forte alaga ruas de Vitória Crédito: Fernando Madeira
Com uma frente fria atuando sobre o Espírito Santo e a previsão de formação de uma nova zona de convergência, o Estado foi classificado com dois novos alertas de chuva, nesta quarta-feira (14), pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O amarelo, de perigo, abrange 39 cidades, já o laranja vale para nove municípios. Ambos estão vigentes e valem até as 11h desta quinta-feira (15). 
O aviso laranja prevê chuva entre 30 mm/h e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Os ventos oscilam entre 60 km/h e 100 km/h, com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
  1. Boa Esperança
  2. Conceição da Barra
  3. Ecoporanga
  4. Montanha
  5. Mucurici
  6. Pedro Canário
  7. Pinheiros
  8. Ponto Belo
  9. São Mateus

Alerta amarelo

Nas cidades em amarelo, chove entre 20 mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos entre 40 km/h e 60 km/h. Nessas localidades, o risco é baixo para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alto Rio Novo
  5. Aracruz
  6. Baixo Guandu
  7. Barra de São Francisco
  8. Boa Esperança
  9. Brejetuba
  10. Colatina
  11. Conceição da Barra
  12. Ecoporanga
  13. Fundão
  14. Governador Lindenberg
  15. Ibiraçu
  16. Itaguaçu
  17. Itarana
  18. Jaguaré
  19. João Neiva
  20. Laranja da Terra
  21. Linhares
  22. Mantenópolis
  23. Marilândia
  24. Montanha
  25. Mucurici
  26. Nova Venécia
  27. Pancas
  28. Pedro Canário
  29. Pinheiros
  30. Ponto Belo
  31. Rio Bananal
  32. Santa Teresa
  33. São Domingos do Norte
  34. São Gabriel da Palha
  35. São Mateus
  36. São Roque do Canaã
  37. Sooretama
  38. Vila Pavão
  39. Vila Valério

Orientações para os moradores

- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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