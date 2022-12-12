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Dados do Elat

Grande Vitória é atingida por mais de 1,3 mil raios durante tempestade

Raios foram registrados pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica durante o temporal que atingiu a região na tarde de sábado (10)

Publicado em 12 de Dezembro de 2022 às 11:26

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

12 dez 2022 às 11:26
Grande Vitória é atingida por mais de 1,3 mil raios durante tempestade Crédito: Sanshaine Neves
Grande Vitória foi atingida por mais de 1,3 mil raios durante o temporal que atingiu a região na tarde do último sábado (10), após um dia de calor e tempo abafado. Dados do Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), mostram que a cidade mais afetada foi Cariacica.
No levantamento do Elat são registrados os raios nuvem-solo, que tocam o solo, e os intra-nuvem, que ficam nas nuvens. O número de raios que não chegaram a tocar o solo é ainda maior, chegando a mais de 2,6 mil. Confira o detalhamento abaixo. 

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