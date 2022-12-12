Grande Vitória é atingida por mais de 1,3 mil raios durante tempestade

A Grande Vitória foi atingida por mais de 1,3 mil raios durante o temporal que atingiu a região na tarde do último sábado (10), após um dia de calor e tempo abafado. Dados do Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), mostram que a cidade mais afetada foi Cariacica.
No levantamento do Elat são registrados os raios nuvem-solo, que tocam o solo, e os intra-nuvem, que ficam nas nuvens. O número de raios que não chegaram a tocar o solo é ainda maior, chegando a mais de 2,6 mil. Confira o detalhamento abaixo.