ES tem alerta 'laranja' de chuva e ventos fortes para todas as cidades

Conforme o aviso meteorológico, nos 78 municípios pode chover entre 30 mm/h e 60 mm/h ou 50 mm/dia e 50 mm/dia e os ventos podem atingir de 60 km/h a 100 km/h. No alerta do Inmet consta que, durante a vigência do alerta, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.