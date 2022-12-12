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Aviso de "perigo"

ES tem alerta 'laranja' de chuva e ventos fortes para todas as cidades

Alerta emitido pelo Inmet na manhã desta segunda-feira (12) é válido até as 10h desta terça (13); segundo aviso,  pode chover entre 30 mm/h e 60 mm/h ou 50 mm/dia e 50 mm/dia

Publicado em 12 de Dezembro de 2022 às 10:20

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

12 dez 2022 às 10:20
Instituto emite alerta de chuva e ventos fortes para todo o ES
Instituto emite alerta de chuva e ventos fortes para todo o ES Crédito: Inmet
O Espírito Santo recebeu, na manhã desta segunda-feira (12), um alerta de cor laranja – de perigo para chuvas intensas – válido para os 78 municípios capixabas. O aviso, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), está vigente até as 10h desta terça-feira (13). 
Conforme o aviso meteorológico, nos 78 municípios pode chover entre 30 mm/h e 60 mm/h ou 50 mm/dia e 50 mm/dia e os ventos podem atingir de 60 km/h a 100 km/h. No alerta do Inmet consta que, durante a vigência do alerta, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. 
Orientações aos moradores desses municípios:
  • Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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